Cody Crowley, boxeador estadounidense se une a la lucha contra el suicidio

Hace un año, el padre del canadiense Cody Crowley, Jim, decidió quitarse la vida dejando una profunda huella en el boxeador, quien ahora quiere crear conciencia sobre la necesidad de crear una red de apoyo.

Cody Crowley – clasificado número 4 en welter por el WBC – enfrentará este sábado a Abel Ramos en eliminatoria mundialista dentro del cartel que encabezará el duelo entre David Benavidez y Caleb Plant, y para aprovechar el momento se puso a rifar un viaje a Las Vegas para poder ver su pelea. Su meta era reunir 55 mil dólares (1 millón 22 mil 535 pesos) para donarlos a Team 55: Let’s Tackle Suicide Awareness.

“Mi padre tomó su propia vida el verano pasado, estaba luchando con algunos demonios algo que muchos en este lugar hacen a diario. Lo más grande que puedo hacer por él, para honrarlo es no dejar que esos demonios me ataquen a mí, como lo hicieron con él. Diario despierto, no importa lo duro que sea, sigo adelante, abro mi boca, comparto lo que tengo en el corazón. Que la gente sepa lo que pasa en mi cabeza, con lo que estoy lidiando y siendo el mejor humano que pueda ser”, declaró durante una entrevista en el último entrenamiento público en el MGM Grand, de Las Vegas.

El peleador que fue apoyado por el WBC Cares con guantes firmados por Julio César Chávez

"No quiero que alguien más cometa el mismo error que mi padre cometió"

Crowley aseguró que la razón por la que recauda estos fondos es para que otras personas puedan tener los recursos para acceder a una línea de apoyo, puedan tomar terapia con las diferentes líneas para sanar.

“No quiero que alguien más cometa el mismo error que mi padre cometió”, abundó el peleador que fue apoyado por el WBC Cares, con guantes firmados por Julio César Chávez, Roberto Durán y algunas otras leyendas para hacer de la rifa algo más atractivo.

Crowley en el terreno profesional mantiene una foja de 21 victorias, con 9 KOs. Mientras que su rival en turno, Abel Ramos, llegará con un balance de 27-5-2, con 21 KOs.

