¿Qué hay detrás de la peor sequía en 40 años en la CDMX? La respuesta es muy preocupante

La falta de agua en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los problemas más urgentes a atender y para el que es indispensable la participación de la ciudadanía, de las autoridades y de otros sectores. Tan sólo a principios de marzo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió el hecho como una "sequía grave", declaración que se respaldó cuando Germán Martínez, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que el Sistema Cutzamala solo cuenta con 386 millones de metros cúbicos, es decir, solo el 49.4 por ciento de su capacidad por lo que las alcaldías y municipios de la capital y del EdoMex tendrían una reducción en el suministro del vital líquido.

"Hace 40 años no se tenían identificados unos niveles de almacenamiento tan bajos en este sistema de presas, lo cual implica que el agua disponible para trasladar al Valle de México y a sus habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, es menor y por tanto van a haber racionamientos y cortes para dotar a agua a esta región", dijo el Director Ejecutivo en Agua Capital, Eduardo Vázquez Herrera, a El Heraldo Digital.

Al referirse a una sequía "muy particular" el experto detalló que esto ocurre porque las fuentes de abastecimiento externas tienen unos niveles de almacenamiento menores a los que el se tienen en el promedio histórico en estas fechas. ¿Pero de dónde viene esto?, según Eduardo Vázquez y expertos al rededor del mundo, tan sólo es una consecuencia del calentamiento global, la otra problemática que urge atender.

"La vinculación (de las sequías) con el cambio climático es directa y es clara. (Hay que) insistir en el tema de que en los últimos años se ha visto cómo por efectos de cambio climático se afecta el ciclo hidrológico, lo cual afecta a los patrones de lluvia y a veces hay mayores sequias y de mayor impacto, y por otro lado, lluvias más intensas en periodos cortos", precisó al recordar la urgencia que tienen las autoridades de la CDMX y del Estado de México por garantizar el abastecimiento del agua almacenada a los distintos sectores.

Por otro lado, afirma que no hay que dejar toda esta problemática en manos de las lluvias y del agua que se alcanza a acumular en las presas o pozos, pues existen muchas otras formas tanto de almacenamiento con las cuales asegurar el abastecimiento para los ciudadanos y los otros sectores que requieren del vital líquido. Algunos de los ejemplos son los siguientes y que ya comienzan a atenderse con la “Estrategia de Atención ante la Temporada de Estiaje 2023” que presentó el gobierno de la CDMX, el Sistema de Aguas Capitalino (SACMEX), la Conagua y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUO) del Estado de México.

La “Estrategia de Atención ante la Temporada de Estiaje 2023” fue una medida emergente para asegurar el abastecimiento de agua de los meses de marzo, abril y mayo, de los que se cree que serán los más significativos al hablar del estiaje en donde según explicaron las autoridades capitalinas la población sólo recibirá 8 metros cúbicos por segundo, lo que representa un 24 por ciento menos que en 2019.

Para enfrentar la problemática se busca rehabilitar pozos e implementar unas distribución equitativa por lo que incluso habrá servicio gratuito de pipas, tan sólo por señalar algunos puntos de la estrategia en la que también se requiere la participación de la población para cuidar este recurso tan esencial. A pesar de ello, para Eduardo Vázquez Herrera hace falta tomar en cuenta otros aspectos igual de importantes y que no sólo responden a la sequía de este 2023.

" No basta con este tipo de acciones emergentes, tienen que ser más eficientes en la prestación del servicio, debe de haber menos fugas, se debe promover mejor de mejor manera el tratamiento y reúso de agua, crear los incentivos necesarios. Entonces es una colección de acciones y soluciones que requieren de acuerdo a cada sector, a cada actor, que se trate de poner de su parte para lograr en conjunto una solución completa al problema", puntualizó.

En ese mismo sentido señaló que el Sistema Cutzamala presenta "serios problemas de mantenimiento" que requieren ser atendidos de forma urgente; sin embargo, agregó que el presupuesto "no le alcanza al gobierno". Ante ello una posible solución sería la inversión de otros sectores para atender los grandes retos de la presa y así no afectar a otros sectores como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, el combate a la pobreza y el desarrollo social, el desarrollo productivo, la educación y la equidad.

En cuanto a lo que la ciudadanía puede hacer, destacó que hay que evitar pensar que al tratarse de "un problema tan grande y tan complejo nosotros no podemos generar una diferencia", cuando la realidad es que a nivel individual "la suma de todas las partes puede generar una gran diferencia" con la cual ayudar a las 2.6 millones de personas que tan solo en el Valle de México no tienen acceso al agua de manera corriente todos los días.

"Si nosotros no lo usamos de manera eficiente y no pagamos nuestras tarifas todas esas personas no van a tener acceso al agua; hay (que tener) un enfoque de corresponsabilidad que va más allá a las autoridades, del sector productivo, del campo, donde todos tienen que poner de su parte".