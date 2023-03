Anuncian las licitaciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

De los 10 parques que tendrá el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y cuyas licitaciones inician en abril, cuatro serán mixtos —eólicos e industriales–, además los empresarios tendrán incentivos fiscales y contarán con una red de fibra óptica.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que además se crearán fuentes de empleo.

“Vamos a entregar subsidios fiscales. El que invierta ahí no va a pagar todo el impuesto al valor agregado, el IVA, ni el impuesto sobre la renta, va a tener muchas garantías, porque lo que necesitamos es que haya trabajo, para que los que salgan de las escuelas técnicas, del Conalep, puedan ser ocupados”, afirmó el mandatario.

Raymundo Morales Ángeles, director general del CIIT, detalló que el fallo de esa primera ronda de licitaciones se dará a conocer en julio de este año.

“Los predios que no se vendan o no no se puedan licitar en ese período, se hará una segunda ronda de licitación en agosto de 2023 para tener el siguiente fallo en noviembre del 2023 y así vamos a seguir haciendo licitaciones hasta concluir con todos los polos”, señaló en las instalaciones de la VIII Región Militar.

Aunque contarán con fibra óptica, gas natural, agua potable y electricidad; la última milla la construirán los desarrolladores.

