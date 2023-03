Salomón Jara: la mitad de los municipios de Oaxaca fueron olvidados, hoy se construyen caminos y escuelas

El gobernador Salomón Jara aseguró que la mitad de los municipios de Oaxaca estaban en situaciones lamentables cuando tomó el poder, debido al abandono de las políticas neoliberales. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, el morenista dijo que varias comunidades están siendo atendidas.

"En el año 2009 recorrimos los 540 municipios de Oaxaca y ahí anotamos todos los municipios que no tenían acceso a las cabeceras", dijo.

Rescatan proyectos abandonados

El líder local dijo que se está invirtiendo en caminos, escuelas y diversas obras que estuvieron suspendidas durante más de 18 años. Destacó que el Corredor Interoceánico será una de las muestras de los alcances de esta administración, pues de estar en el olvido, pasará a ser uno de los proyectos más importantes del sexenio por el impacto económico que tendrá en la entidad.

"Nos sentimos muy contentos por este gran aporte que ha dado la Cuarta Transformación", dijo.

El mandatario local reconoció que el estado ha sido uno de los más favorecidos por los programas sociales de Bienestar, los cuales llegan a más de un millón de personas.

Pidió reconocer la riqueza cultural de la entidad. FOTO: Archivo.

Hay un pacto social con la gente

Indicó que además se ha comenzado a construir una nueva comunidad por medio de un pacto social que aporta a la regeneración ética de la sociedad, al reconstrucción del tejido social y el rescate de los valores.

"Todo esto lo hacemos también con un gobierno como usted nos ha enseñado cercano a los pueblos, a las comunidades", dijo.

Informó que se han realizado 31 asambleas para apoyar a los damnificados del huracán Agatha y además se han hecho visitas a 100 municipios. Añadió que cualquier persona puede caminar por el zócalo de la comunidad, tras las negociaciones que se hicieron con la comunidad Triqui que llevaba a cabo un plantón en el sitio que duró 112 años, debido a que nadie quiso dialogar con ellos.

AMLO reconoce la colaboración

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabaja de forma coordinada con el gobernador Salomón Jara Cruz, debido a que está comprometido con servir al pueblo y no fallarle a la gente de la entidad. Indicó que dijo que este martes 21 de marzo se conmemora el inicio de la primavera y el natalicio del mejor presidente de México, Benito Juárez.

“Aquí en Oaxaca hay un buen gobierno, estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Salomón Jara a quien conocemos desde hace muchos años. No tengo duda que Salomón es el oaxaqueño dedicado al noble oficio de la política que mejor conoce los pueblos de Oaxaca, los 570 municipios de este estado”, En las instalaciones de la VIII Región Militar,

“Viene de abajo, por eso está obligado, además, es un hombre de convicciones, está comprometido a servirle al pueblo, a no fallarle al pueblo de Oaxaca. Estamos contentos, muy satisfechos porque Oaxaca y su pueblo merecen un mejor destino y gobernantes honestos, íntegros que le tengan amor al pueblo “, destacó.

El mandatario dijo que confía en el gobierno del oaxaqueño. FOTO: Presidencia.

Acompañado de los integrantes del gabinete de seguridad, el presidente dijo que “vamos a estar más tarde en Guelatao y haremos como año una ceremonia para recordar al presidente Benito Juárez”. Indicó que este martes se informará sobre el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“Les puedo informar sin equivocarme que se están ocupando al día de hoy alrededor de 5 mil trabajadores, solo en la construcción de la planta coquizaciones de Salina Cruz y la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz hay más de 3 mil 500 obreros trabajando”, afirmó.

El gobernador Salomón Jara Cruz indicó que con el apoyo del presidente López Obrador se realizan obras ya que en los gobiernos neoliberales no se invertía en la entidad. Afirmó que desde Oaxaca se acompaña a la transformación del país.

La licitación del corredor estará en abril

Raymundo Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), informó que esta obra, además de conectar cuatro puertos y tener una red de vías férreas, incluye 10 polos de desarrollo del bienestar que son atractivos para la inversión, los cuales se licitarán en el mes de abril. En las instalaciones de la VIII Región Militar, dijo que también se construirá una red de fibra óptica.

“La convocatoria para la licitación de estos polos de desarrollo se lanzará en la segunda semana del mes de abril para tener el primer fallo en julio del 2023. Los predios que no se vendan o no no se puedan licitar en ese período, se hará una segunda Ronda de licitación en agosto de 2023 para tener el siguiente fallo en noviembre del 2023 y así vamos a seguir haciendo licitaciones hasta concluir con todos los polos”, indicó.

“Para hacer más atractiva la inversión estableceremos una red interoceánica de fibra óptica con un tritubo de 144 Hilos de fibra óptica con lo que daremos servicios digitales tanto a los polos desarrollo como a las comunidades y a las estaciones del ferrocarril”, recalcó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que de acuerdo a un estudio de la Comisión Federal Electricidad (CFE) se pueden habilitar cuatro polos para generar energía eólica; sin embargo tras una consulta con las comunidades será de uso mixto con parques eólicos e industriales. Dichos parque tendrán fibra óptica, gas natural, agua potable y electricidad.

“Sin embargo, el Gobierno de México dará facilidades, estudios de factibilidad, pero serán los desarrolladores los que hagan la última milla”, comentó.

Explicó que esta obra tiene objetivo instrumentar una plataforma logística integral que interconectará más de mil kilómetros de vías férreas y los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Chiapas y Dos Bocas. Dijo que con los polos de desarrollo en el corredor se dará bienestar para atraer inversión extranjera y nacional con una visión integral sostenible, sustentable e incluyente, fortaleciendo el crecimiento económico y cultural de la región del istmo de Tehuantepec.

El corredor tiene una superficie de 47 mil 500 kilómetros cuadrados similar a Quintana Roo, Holanda y Costa Rica con una población de 2.4 millones de habitantes. Detalló que la la red ferroviaria Regional del corredor del istmo de Tehuantepec incluye tres vías férreas que son de Coatzacoalcos a Salina Cruz; de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo Morales Ángeles refirió que la rehabilitación de las vías tiene un avance de 79.39 por ciento y concluye el agosto de 2023.

Indicó que de 2020 a 2022 se invirtieron el proyectos del programa de mejoramiento urbano en los municipios colindantes a la línea de Coatzacoalcos a Salina Cruz de 620 millones de pesos.

“En este año tenemos programado invertir 137 millones de pesos con más de 158 proyectos para el mejoramiento integral de barrios, mejoramiento y certeza jurídica, planeación, urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, obras comunitarias diferentes tipos con una generación de más de 7 mil 500 empleos”, refirió.

En materia de vivienda se han efectuado más de 10 mil 800 acciones con una inversión de más de 689 millones de pesos.

La Sedena y el IMSS colaboran en Oaxaca

La Secretaría de Mariana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las secretarías de Salud locales arrancarán una jornada de salud por al menos 24 comunidades de difícil acceso aledañas al Corredor de Transístmico, desde Salina Cruz, Oaxaca hasta cruzar a Coatzacoalcos, Veracruz.

Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes en Oaxaca, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, explicó que la jornada médica arrancará el próximo lunes 27 de marzo, y es la primera de tres etapas que desplegarán en todo el Corredor.

“Va a ser de Salina Cruz a Coatzacoalcos, como primera etapa, posteriormente iremos en la segunda y tercera etapa que sería de Coatzacoalcos-Palenque y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo con la frontera con Guatemala. La temporalidad consideramos 21 días, pero si las comunidades nos piden que nos quedemos más tiempo, nos quedaríamos más tiempo”, dijo.

A la población de estas comunidades se les brindará una atención médica de primer contacto, pero también servicios como nutrición y hasta peluquería. La jornada inicia por Veracruz en seis comunidades, partiendo de Coatzacoalcos, pasando a Oteapan, Jáltipan, Texistepec, Medias Aguas y Jesús Carranza. En Oaxaca se extiende a 18 comunidades más.

Con información de Iván Evair Saldaña

