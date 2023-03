Crimen de odio en Ahome: Violeta, reina de la diversidad, fue asesinada a golpes

Apenas el pasado fin de semana fue coronada como Reina de la Diversidad del Carnaval de San Miguel Zapotitlán 2023, pero disfrutaba de su triunfo cuando la muerte tocó a su puerta, pues sin salir de su casa Violeta Navarrete fue asesinada a golpes. Los hechos ocurrieron la noche del martes 28 de febrero, en el municipio de Ahome, Sinaloa. Algunas versiones apuntaban que un sujeto llegó y la atacó, pero esto no ha sido confirmado, pues nadie lo vio entrar o salir del domicilio en el que se suscitó el crimen.

Fueron sus vecinos y amigos quienes descubrieron el cuerpo, pues preocupados de no tener respuesta a las llamadas y mensajes que le enviaron durante el transcurso del día, acudieron al domicilio ubicado en la calle Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, en la misma sindicatura donde fue coronada reina. Al ingresar, se llevaron una terrible sorpresa al verla tirada en el suelo, con el rostro y otras partes llenas de golpes.

De inmediato se dio aviso a las autoridades sobre una persona herida, por lo que paramédicos llegaron al lugar, donde se les indicó que en el piso estaba inconsciente y con sangre en la cabeza la mujer, pero al revisarla, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Testigos afirman que sostuvo una pelea tras su coronación. Foto: FB, Ernesto Torres.

Por la forma en que se encontraba el cuerpo, que tenía la cabeza tan golpeada que casi estaba destrozada, se dio aviso a la policía, al sitio llegaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, que procedieron a realizar el acordonamiento de la zona, en lo que arribaban peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, a la que se dio parte por tratarse de un crimen.

La Fiscalía de Sinaloa abrió la respectiva carpeta de investigación y realiza las pesquisas correspondiente para dar con el o los responsables del crimen, de igual manera averigua si el odio por la víctima formar parte de la comunidad LGBTQ+ fue el móvil del mismo.

Fue encontrada muerta dentro de su propia casa. Foto: FB, Luz Noticias Alerta.

Coronación y reacciones

Violeta Navarrete era muy conocida y querida por miembros de su comunidad, pues se dedicaba a realizar trabajos de belleza, así como a dar clases de danza a niños y de zumba a mujeres y adultos mayores en la plazuela de San Miguel Zapotitlán. Justo su ausencia de sus actividades diarias fueron las que levantaron sospechas entre sus conocidos.

El fin de semana fue coronada Reina de la Diversidad, desfiló en un carro alegórico enfundada en un vestido rojo con verde, lleno de pedrería. De acuerdo a miembros de la comunidad LGBTQ+, después del evento sostuvo una pelea con una persona que incluso destruyó su carro.

Su carro alegórico fue destruido. Foto: FB, IMAC Ahome.

El sitio Luz Noticias dio a conocer que la presidenta del Colectivo Ahome Diverso, Ana Esparza, indicó que no es el primer crimen de odio que se registra en el municipio, por lo que pidieron a las autoridades no minimizarlo. Aunque la muerte de Violeta aún no ha sido catalogada como tal.

Cabe señalar que en febrero de 2021, el Congreso de Sinaloa estableció una nueva figura jurídica en el Código Penal del estado, se trata del delito de crimen de odio por razones de orientación sexual o identidad de género.

