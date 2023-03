Mariana denuncia intento de feminicidio en Veracruz, el presunto culpable era su mejor amigo: "Me atacó con una navaja"

Ella lo consideraba su mejor amigo. Ahora alza la voz mediante redes sociales para exigir justicia y que el caso no quede impune, pues él intentó asesinarla en una playa del estado de Veracruz. Mariana Echeverría Fernández, de 20 años de edad, fue víctima de tentativa de feminicidio en manos de un hombre identificado como Rubén.

La joven decidió compartir su testimonio y en la publicación que hizo a través de Instagram se comenta que los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero, cuando ambos habían acordado verse para platicar en una playa privada ubicada en carretera Antón Lizardo, a la altura del Fraccionamiento Real Mandinga Alvarado.

Mariana narra que estaban a punto de hacer una fogata cuando de pronto él se abalanzó sobre ella, sacó una navaja para agredirla en diversas ocasiones a la altura del cuello, además de intentar asfixiarla. En todo momento la víctima le había pedido que se detuviera pero era inutil.

La joven mexicana señala que no satisfecho con sus agresiones, Rubén decidió agarrar un palo para golpearla en la cabeza. Ya en el suelo la mujer recibió patadas en el estómago. Debido a las súplicas de la joven, él se detuvo pero la condicionó a que no mencionara nada del hecho y que lo hiciera pasar como "un asalto".

"Me vi en la obligación de acceder ya que yo sentía mucho miedo y fue así como llamó a una ambulancia para que me pudieran auxiliar, me dirigí a la entrada del Fraccionamiento La Rioja donde me auxiliaron", agregó