"Le cortaron las alas, rompieron sus sueños": el último adiós a Rosa Itzel, la niña que murió por una bala perdida

Este viernes, los amigos, familiares y conocidos de Rosa Itzel, la menor de edad que murió a causa de una bala perdida en una riña entre taxistas ocurrida en la colonia Atlamaxac, en la alcaldía Álvaro Obregón, velarán a la pequeña de apenas 12 años de edad, entre globos blancos y cartulinas color rosa con las que exigen justicia para que su muerte no quede impune.

Los lamentables hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero por la noche cuando la víctima fue a la papelería, a su regreso, se registró un enfrentamiento entre un grupo de taxistas piratas, específicamente en la calle Atl, ahí, la menor de edad recibió un balazo en la cabeza cuando el presunto agresor, identificado como Julio César "N" realizó al menos tres detonaciones en contra de otro hombre.

A pesar de que la menor de edad fue trasladada de urgencia para su oportuna atención médica, se confirmó su fallecimiento en el Hospital Infantil de Legaria. Luego de que se dio a conocer la triste noticia, las personas que conocieron a la pequeña se reunieron en una capilla ubicada en la colonia Atlamaxac para darle el último adiós Rosa Itzel para posteriormente, trasladar su cuerpo al estado de Puebla.

"Le cortaron las alas, le rompieron todos sus sueños" habla la tía de Rosa Itzel tras su muerte

El asesinato de la joven Rosa Itzel causó una herida muy profunda en su círculo más cercano, fue su tía quien habló para Foto TV sobre el lamentable hecho y con la voz entrecortada dijo cuando se le preguntó cómo recuerda a su sobrina: "No me pregunte eso porque no voy a poder más, pero sí, tengo muchos buenos recuerdos de ella y como dice su mamá, era una niña de casa, hogar, muy entregada a su estudio y lamentablemente le cortaron las alas, le rompieron todos sus sueños.

De acuerdo con lo referido por su padre, Rosa Itzel murió a las 10:10 horas de este jueves, se le diagnosticó muerte cerebral y a la 13:26 horas de ese mismo día, su corazón dejó de latir, incluso los doctores que atendieron a la menor de edad refirieron que ella sólo tenía 1.5 por ciento de esperanza de vida, por lo que sus padres se prepararon para lo peor.

Su familia, amigos y conocidos lloran su pérdida. | FOTO: FB Noticias rojas del Valle de mexico

Tras la repentina muerte de Rosa Itzel, su madre dijo para las cámaras de Telediario lo siguiente: "Desgraciadamente ya no va a estar conmigo, pero estamos muy tristes, destrozaron a mi familia, destrozaron mi vida, mi familia ya no va a ser la misma sin mi hija" asimismo, pidió apoyo para darle mayor difusión al caso y que el sujeto que presuntamente asesinó a su hija no salga de prisión.

La detención del presunto asesino de Rosa Itzel

El pasado 22 de febrero oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), efectivos preventivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente lograron la detención de un hombre aparentemente relacionado con lesiones por disparo de arma de fuego en contra de la adolescente Rosa Itzel.

Los operadores del C2 Poniente informaron de una persona herida por impactos de arma de fuego en las calles Atl y Arrabales, de la colonia Atlamaxac, de inmediato los oficiales de la PBI arribaron al lugar y se percataron que había una joven sobre la cinta asfáltica con manchas de sangre, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

El sujeto fue detenido en la colonia Miguel Gaona Armenta. | FOTO: Especial

Tras la agresión, el agresor subió a un taxi con cromática blanco y rosa e intentó darse a la fuga, fue en ese momento cuando los efectivos, en coordinación con personal del C2 Poniente iniciaron un dispositivo de búsqueda, lo que permitió ubicar el vehículo involucrado sobre las calles Yuuiicu y Yuuibi, de la colonia Miguel Gaona Armenta, en la misma alcaldía, tripulado por un hombre, quien al percatarse de la presencia policial intentó huir a pie y corrió hacia un cementerio.

Posteriormente, los elementos de la SSC detuvieron al sujeto y le realizaron una revisión preventiva, con la cual le aseguraron un arma de fuego corta, fue así como detuvieron al sujeto de 43 años de edad, quien cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario, dos de ellos por el delito de robo en el año 2008 y en el 2021 por delitos contra la salud.

