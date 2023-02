AMLO: el PAN no puede deslindarse de Genaro García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los dirigentes del Partido Acción Nacional hayan emitido una posición en torno al juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien fue declarado de diversos delitos en la Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

La postura del mandatario se da un día después de que el PAN se desmarcó del exfuncionario tras ser encontrado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada, señalando que no era militante de su partido.

Aseguró además que el PAN no podrá deslindarse del exservidor público debido a que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, los únicos presidentes que ha tenido el país de ese partido, fueron los que se encargaron de mantener al exfuncionario en su cargo al frente de la vigilancia del país.

“Acerca de qué si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció la delincuencia con Fox, que si era militante del PAN, o sólo que ya no sea militante Fox el PAN, o era a lo mejor de Morena", dijo el mandatario.

Por tal razón, dijo, es necesario que se solicite una investigación a fondo para que se conozca cómo se realizaron las cosas durante los dos sexenios en los que el exservidor público trabajó en México. Reiteró por tercer día consecutivo la solicitud de que García Luna se convierta en un testigo que delate a los funcionarios que participaron en la protección al Cártel de Sinaloa desde 2000 a 2006.

"No se puede tapar el sol con un dedo", dijo al referirse del deslinde que realizó el partido.

El presidente aseguró que el Poder Judicial debe renovarse. FOTO: Presidencia.

Añadió que este caso fue un llamado de atención para el país, debido a que García Luna debió haber sido juzgado en el país y no en Estados Unidos.

Sobre el deslinde que también hizo Santiago Creel, quien era secretario de Gobernación en el sexenio de Fox, cuando García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), López Obrador dijo que es bueno que se deslinde, pero también que debe investigar si Gobernación coordinaba temas de seguridad en ese entonces.

“Habría que ver la cuestión legal, quién es el que se hace cargo de los temas de seguridad, siempre hay lo que se llama cabeza de sector, si Gobernación tenía la coordinación de los temas de seguridad en ese entonces, pero eso es otra cosa”, dijo.

Recordó que hay testimonios como el de Manuel Espino que advirtió a Felipe Calderón, el general Ángeles Dahuare y Germán Martínez Cásares.

Sigue leyendo:

AMLO: es evidente que en México había un narcoestado

AMLO no se intimida por impugnaciones al Plan B: “Es parte del Estado de Derecho”