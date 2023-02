AMLO: Con José Antonio Meade o Ricardo Anaya, Genaro García Luna no habría sido juzgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó que fue posible que en Estados Unidos se juzgara a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, gracias a que no ganaron la Presidencia de la República en 2018 ni el candidato del PRI, José Antonio Meade ni el del PAN, Ricardo Anaya.

“¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade hubiesen juzgado García Luna? Verdad que sí han habido cambios. Estas cosas no se veían”, cuestionó durante la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Dijo, después, que su movimiento seguirá avanzando a la transformación pues dijo que todos los mexicanos, “hasta los opositores del bloque conservador se han portado muy bien porque hemos llevado a cabo esta transformación sin violencia”.

Reitera el llamado a García Luna

El mandatario federal reiteró nuevamente su llamado a García Luna a que delate quién o quiénes le daban órdenes para cometer crímenes cuando era titular de la AFI en tiempos de los panistas Vicente Fox y secretario de Seguridad con Felipe Calderón.

Y es que Genaro García Luna fue hallado culpable en Estados Unidos de narcotráfico y crimen organizado en ese país cuando era funcionario público en México.

“Ojalá García Luna y su abogado ayuden para que hable, no sólo porque le podrían reducir el tiempo que va a estar en la cárcel sino por la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en el país”, señaló.

También, reiteró que el próximo domingo, la concentración de opositores y ciudadanos contra la reforma electoral tiene el objetivo oculto de defender a Calderón y a García Luna.

“Para eso va a ser la manifestación en contra nuestra”, dijo.

Enfatizó que Calderón debe explicar por qué tuvo seis años como secretario de Seguridad a García Luna.

“Además, la inmoralidad de decir no me va a temblar la mano y usar la fuerza y por el otro lado dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos y no dar una explicación de cómo sostuvo tanto tiempo, y lo convirtió en su mano derecha”, dijo.

No subestimará a la oposición

Señaló que no se debe menospreciar al conservadurismo porque son millones, aunque confío en que no siga creciendo este bloque, “sería un error subestimar lo que representan”. Ironizó que el domingo en la marcha para la defensa del INE estará juntos tomados de la mano personajes como Vicente Fox, Alejandro Moreno, Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Marko Cortés, entre otros.

“Para ellos el que está haciendo mal las cosas es AMLO, autoritario, populista, que no habla inglés, pueblerino, entonces así es, y así será”, indicó.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que “siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan, ellos están financiados por la oligarquía, tiene mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros”.

Dijo que hay una tradición del pensamiento conservador e incluso fanatismo en México y en el mundo porque es una mezcla de intereses económicos, corruptos y conservadores. Recalcó que se debe trabajar para que esa franja de la sociedad no siga ampliándose, por lo que resaltó la importancia la revolución de las conciencias.

El presidente comentó que la oposición difunde la idea de que su gobierno no está actuando, situación que comparten millones de ciudadanos por lo que no hay que perder tiempo tratando de convencer a la gente que ya adoptó el pensamiento conservador.

“No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo y que además no regresen por sus fueros porque entonces sí acabarían con todo por que son muy ambiciosos y muy corruptos, y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo”, señaló.

