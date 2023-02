El PAN se deslinda de García Luna: “Nunca ha sido militante de Acción Nacional"

La dirigencia nacional del PAN se desmarcó de Genaro García Luna, culpable de narcotráfico y exsúper policía en el sexenio del otrora panista Felipe Calderón Hinojosa, ya que afirmaron que nunca fue militante del albiazul.

"García Luna nunca ha sido militante de Acción Nacional", indicó. En un comunicado signado por el Sistema PAN, se afirma que García Luna fue un funcionario de gobierno de primer nivel que, si se corrompió, debe pagar por sus actos.

Esta es la primera vez que la dirigencia nacional del PAN se pronuncia por el caso de García Luna, luego de que este fue declarado culpable por un jurado de Estados Unidos por encabezar un grupo criminal que traficaba cocaína mientras estaba a cargo de la seguridad pública del país, en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

En el comunicado del PAN omiten hablar de Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a la presidencia de la República por Acción Nacional. Sin embargo, la dirigencia panista sí exigió que se haga justicia y que cualquier servidor o exservidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley, independientemente de que haya trabajado o siga trabajando en cualquier administración. "En Acción Nacional estamos convencidos de que quien la hizo la debe pagar", indicaron.

La dirigencia nacional del PAN se desmarcó de Genaro García Luna, culpable de narcotráfico y exsúper policía en el sexenio de Felipe Calderón (Foto: Cuartoscuro)

El comunicado está firmado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada; el Coordinador de Diputados federales, Jorge Romero; el de Senadores, Julen Rementería; el Coordinador Nacional de Diputados Locales, Enrique Vargas del Villar; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Comisión Política, Santiago Creel Miranda.

Acción Nacional también criticó que Genaro García Luna, penosamente, tuvo que ser juzgado en Estados Unidos, "ante la falta de capacidad del gobierno mexicano para hacerlo en nuestro país".

"Acción Nacional seguirá denunciando la institucionalizada complicidad del gobierno morenista con la delincuencia organizada, con actos tan claros como que el presidente de la República saludara a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y que han provocado mayor daño al país", expusieron.

Diputados se desmarcan

El PAN en la Cámara de Diputados se deslinda de la relación con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y señala que su culpabilidad en el delito de narcotráfico, no impacta de ninguna manera al instituto político.

Jorge Romero, coordinador parlamentario de Acción Nacional, indicó que están conscientes de que una corte de los Estados Unidos resolvió en este caso, pero aclaró que no se puede culpar a todo el partido por un solo hombre, y menos cuando no es parte de él.

“Nosotros decimos con mucha claridad, que quien acaba de ser sentenciado, no es, no fue, nunca fue miembro del partido Acción Nacional, y no se puede juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si no estuvo afiliado al Partido Acción Nacional, o al partido que fuera”, precisó.

Romero Herrera aseguró que no hay ninguna afectación ni al PAN ni al Gobierno de Felipe Calderón (Foto: Cuartoscuro)

En entrevista posterior al Izamiento de la Bandera en el patio central de San Lázaro, Romero Herrera aseguró que, no hay ninguna afectación ni al PAN, ni al Gobierno de Felipe Calderón, que ni siquiera se mencionó en el juicio realizado en una corte de los Estados Unidos.

“En lo más mínimo, en los más mínimo porque este personaje no fue miembro del Partido Acción Nacional, nunca lo fue; fue parte de un gobierno que tuvo muchas cosas más, que el ex Presidente Calderón ha declarado que él, no tenía conocimiento de esto, y tanto que ni siquiera al caso en el juicio, su nombre. Para nosotros esto no es lavarnos las manos”, insistió.

Declaró que, así como se aplicó el estado de derecho en la Unión Americana, pidió que también se haga justicia en México, para todos los demás casos que tienen comprobados, en los que incluso, han influido en elecciones respecto a la participación del narcotráfico en apoyo explícito a algunos partidos.

Sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en el proceso de sustitución del presidente del Instituto Nacional Electoral, la quinteta correspondiente esté conformada únicamente por mujeres, indicó que están a la espera de que se les notifique oficialmente de la sentencia, revisarla y poder emitir una opinión.

