Santiago Creel sobre veredicto de García Luna: "Pasó de superpolicía a supertraidor de México"

Luego de que se declaró culpable en una corte de Estados Unidos a Genaro García Luna por narcotráfico, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que los ministerios públicos en México deben continuar las investigaciones y llegar a los altos niveles del gobierno mexicano que en su momento estuvieron involucrados con el crimen organizado.

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que el expresidente Felipe Calderón sea presentado para que se le investigue, Creel Miranda dijo que no sólo él tiene que hacerlo, si no todos los gobiernos y de todos los niveles.

“Pero si hay materia, tienen que hacerlo, (Presentar a Felipe Calderón) toque donde toque de la administración que sea, del nivel que se llegue. Más claro no lo puedo decir. Pero aquí, que no haya duda, no soy prudente. Que llegue a donde deba de llegar”, expuso.

Nunca tuvo conocimiento de la relación del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación con los grupos criminales Foto: Especial

Precisó que son los ministerios públicos, los únicos que pueden llevar estos casos a los tribunales, y no dejar que sean otros países los que hagan el trabajo de investigación, como lo fue el caso que se hizo en Estados Unidos de lo que se convirtió en un súper traidor de México.

“Se decía que era un súper policía, lo que resultó ser un súper traidor. Traidor a México, traidor a su institución y traidor así mismo. No pudo tomar un camino más equivocado que el que tomó”, expuso.

Se deslinda de actividades de Genaro García Luna

Creel se deslindó de las actividades ilícitas de García Luna, y comentó que en el tiempo que fue secretario de Gobernación, en el sexenio de Vicente Fox, nunca tuvo conocimiento de la relación del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación con los grupos criminales.

“Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto, la respuesta es tajante, es no, absolutamente no. Durante los cinco años que serví como secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve información de las agencias de inteligencia mexicanas que son varias, tanto las civiles como militares, como de agencias estadounidenses, y lo quiero decir con toda claridad, pero tampoco de las agencias de inteligencia de países amigos a México”, afirmó.

Indicó que hay una cadena de servidores públicas de toda índole, que deben dar el paso al frente, dar la cara y decir ¿Dónde se encontraban? ¿Qué decisiones tomaron? y ¿Cuál era su relación con el narcotráfico dentro de los gobiernos federales?

