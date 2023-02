Santiago Nieto sobre cuentas descongeladas de esposa de García Luna: “Hay que combatir a las estructuras financieras que soportan grupos delictivos"

Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, asegura que el amparo que recibió Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, para el descongelamiento de sus cuentas bancarias es contrario al estándar internacional.

Al dialogar con Jesús Martín Mendoza a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, explicó que lo que hizo el décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México fue aplicar una jurisprudencia que estuvo promoviendo en su momento el exministro Eduardo Medina Mora y que plantea que se requieren varios elementos incluso una solicitud internacional para poder congelar una cuenta.

Santiago Nieto afirmó que debieron mantener congelados los recursos económicos de la esposa del exsecretario de Seguridad Pública Foto: Cuartoscuro

Relató que a partir de esa jurisprudencia se le complica la actuación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recordó que en 2018 “Medina Mora planteó que era constitucional el congelamiento de cuentas y para cuando cambia la administración cambio de criterio y entonces señala que es inconstitucional”, dijo que a partir de ahí la UIF estuvo promoviendo apelaciones a todo el marco a las decisiones que estaban dictando los juzgados. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera argumentó que esa interpretación los órganos jurisdiccionales federales la aplican siguiendo el modelo Medina Mora “pero eso es contrario al estándar internacional” acotó.

Santiago Nieto: Ese dinero no debe servir a la delincuencia organizada

Compartió que el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene bien rankeado a México en cuanto al cumplimiento de las 40 recomendaciones, particularmente la 4 y la 38, que obligan a que el marco normativo interno permita congelar cuentas “para efecto de que ese dinero no siga surtiendo beneficios a los grupos de la delincuencia organizada” y añadió que se debe “combatir no solamente al sicariato sino a las estructuras financieras y a la producción política que muchas veces le da soporte a estos grupos delictivos”.

Santiago Nieto declaró que debieron mantener congelados los recursos económicos de la esposa del exsecretario de Seguridad Pública ya que “el estándar internacional permite el congelamiento de cuentas, la ley de instituciones de crédito lo permite”. Comentó que lo que hizo la unidad fue congelar las cuentas siguiendo el procedimiento y ellos acudieron a la demanda de amparo y finalmente el tribunal termina otorgándoles el amparo y ordenando la liberación de las cuentas.

“Sin embargo; creo que es importante señalar, hay una diferencia en un caso que no ha sido judicializado o un caso que no ha sido denunciado a otro caso donde no solamente ha habido denuncias en el ámbito nacional”, el funcionario precisó la UIF presentó denuncias ante la FGR y ante las cortes de Florida para buscar la extinción de dominio y la repatriación de los bienes de García Luna “que como ha mencionado el actual titular de la unidad ascienden a 700 millones de dólares”.

Nieto Castillo puntualizó que lo importante es que un hay un litigio penal en Estados Unidos que ya condenó a García Luna y que el 27 de junio se emitirá la sentencia. Además recordó que hay denuncias en la Fiscalía General de la República y que cuenta con varias órdenes de aprehensión "por otro tipo de operativo, no por lavado de dinero” y que México aportó información al juzgado de Nueva York respecto a la trama ilegal por parte del "super policía".

