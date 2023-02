Sandra Cuevas renuncia a la política: de borrar el arte callejero a quitar a los danzoneros

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves dio a conocer durante una entrevista que una vez que concluya su periodo al frente de la demarcación capitalina se retiraría de la vida pública de manera definitiva: "Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy veo porque el país no avanza. La política mexicana es un asco", declaró la mandataria este lunes en W Radio. Además, aseguró que planea jubilarse de la política: "No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar", aseguró Cuevas.

Cuevas realizó estas declaraciones tan solo un día después de la polémica generada este domingo luego del desalojo de integrantes y seguidores del colectivo Sonido Sincelejo por parte de los Trabajadores de la Dirección de Gobierno de la alcaldía, justo cuando intentaban instalarse de nueva cuenta en la alameda de Santa María La Ribera.

Cuevas Nieves anunció su retiro de la política una vez que concluya su administración. FOTO: Cuartoscuro

Hay que recordar que en conferencia de prensa la edil de esta demarcación reiteró que no permitiría que ningún danzonero vuelva a tocar en las inmediaciones del popular Kiosco Morisco pues, aseguró, busca proteger los derechos humanos de todos los que viven cerca de la alameda, uno de los sitios más emblemáticos tanto de Santa María La Ribera como de la CDMX.

Las polémicas de la alcaldesa Sandra Cuevas

Tras la más reciente polémica en la que se ha visto implicada Sandra Cuevas Nieves, cabe destacar que esta se suma a unas serie de controversias que ha protagonizado la alcaldesa de Cuauhtémoc. Desde la agresión a dos policías hasta su destitución temporal de su cargo, enseguida recordamos las ocasiones en que la mandataria ha atraído los reflectores de la prensa.



Sandra Cuevas tomó posesión del cargo en 2021. FOTO: Cuartoscuro

Cuevas Nieves inició su administración al frente de la alcaldía Cuauhtémoc en 2021 y desde el primer minuto en el cargo generó controversia luego que para la ceremonia de toma de posesión mandó instalar una alfombra roja, además de dar un espectáculo de fuegos artificiales y liberar cientos de mariposas para celebrar el inicio de su gestión al frente de la demarcación.

A principios de 2022 se dio a conocer que se había girado una orden de aprehensión en contra Alejandro “N”, quien hasta el momento de su detención se desempeñaba como director de Enlace Empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.

Al mes siguiente, la edil fue acusada del delito de abuso de autoridad tras presuntamente haber agredido física y verbalmente a dos mandos de la policía capitalina, a quienes además habría ordenado privarlos de su libertad. Luego de varias audiencias en el Reclusorio Norte, Sandra Cuevas Nieves fue absuelta y llegó a un acuerdo reparatorio por cometer abuso de autoridad, robo calificado y discriminación.

La alcaldesa ha protagonizado polémicas y confrontaciones durante su mandato. FOTO: Cuartoscuro

La mandataria también se comprometió a recibir tratamiento psicológico durante seis meses, en el que recibiría terapia enfocada al manejo de la ira y las emociones. A finales de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la alcaldesa Sandra Cuevas fuera suspendida provisionalmente de su cargo en el mes de septiembre por presunto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao en 2021. Esto luego que el 10 de mayo de 2022 la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de la TJA ordenará su destitución.

Sandra Cuevas manda borrar los murales en la alcaldía

Uno de los murales borrados en la Cuauhtémoc. FOTO: Especial

Mientras que en mayo de 2022 Cuevas Nieves implementó un férreo reordenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc al ordenar eliminar los rótulos y anuncios ubicados en negocios fijos como en locales instalados en la vía pública de esta demarcación territorial de la Ciudad de México. Debido a esta disposición numerosos murales que decoraban múltiples inmuebles de la Cuauhtémoc fueron borrados y dieron paso a los colores distintivos de la demarcación; el gris y el blanco.

Sandra Cuevas mandó borrar numerosos murales localizados en diversos puntos de la alcaldía, con el objetivo de colocar los logotipos que utiliza la demarcación durante su administración. Fue en mayo pasado cuando vecinos del Parque España denunciaron la desaparición de cinco obras de arte urbano pese a que la edil había negado reiteradamente haber implementado estas acciones.

El punto señalado, ubicado la colonia Condesa de la CDMX, contaba con pintas realizadas por los artistas Trasher, Roots, Revost y Torbe. Sin embargo, tras la implementación de estas acciones por parte de la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, los colores blanco y gris, insignias de la gestión de la líder local, sustituyeron a los murales.

