5 más a la lista de Sandra Cuevas: murales de arte urbano fueron borrados en la alcaldía Cuauhtémoc

Pese a que hace unos días la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguraró que no se había borrado ningún mural para colocar los logotipos de la demarcación durante su administración, vecinos del Parque España denunciaron la desaparición de cinco obras de arte urbano.

Este punto ubicado en la colonia Condesa contaba con pintas realizadas por los artistas Trasher, Roots, Revost y Torbe, hoy lucen los colores blanco y gris, insignias de la gestión de la líder local.

"La verdad siento que se ve un poco triste párece que dan pruebas COVID y no se me gustaría que regresara al parque urbano sobre todo por que en este parque se manejaban buenas propuestas, sobre todo como que le daba más vida por que combinaba con el color del parque y el inmobiliario y así todo grisáceo no se ve bien“, dijo uno de los vecinos.

La alcaldesa asegura que solamente se borró el mural del mercado Juárez, aunque dijo que fue cuando no estaba en el poder.

Los rótulos de la alcaldía fueron colocados inclusive en la Terraza Daniel’s, la cual se encuentra abandonada y no tiene ninguna función más que el servir como propaganda de la demarcación gracias al programa de ordenamiento.

“Obviamente la politización, pienso que es parte de la cultura que nos quitaron con el mural y pues simplemente pusieron vinieron de hecho pusieron vitrinas por dentro supongo que iban hacer un negocio adentro, vinieron hace siete meses y lo abandonaron nunca lo abrieron y pues los murales que realmente sí tenían una función pues ya no están”, opinó uno de los vecinos de la zona.

Deben pagar para trabajar

Los comerciantes ambulantes que laboran dentro de la demarcación aseguran que los obligaron a adquirir manteles o paraguas con los logos de la administración de Sandra Cuevas para dejarlos trabajar.

Por temor a represalias, el hombre no dio su nombre, pero aseguró que estos aditamentos pueden costar desde 60 hasta 200 pesos, dependiendo de la medida del puesto.

En caso de no colocar estos objetos, los vendedores están amenazados con no dejarlos trabajar durante varios días. La mayoría accede al trato, ya que no laborar durante un día puede ocasionar estragos en el bolsillo familiar.

