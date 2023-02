Sandra Cuevas anuncia que retirarán definitivamente a los danzoneros de Santa María La Ribera

La tarde de este domingo 19 de febrero la alcaldesa Sandra Cuevas determinó que los colectivos de danzoneros y sonideros no podrán volver a tocar en la alameda de Santa María La Ribera. Previamente, se realizó una manifestación frente al departamento de Cuevas, donde los manifestantes demandaban que se les permitiera bailar en las inmediaciones del popular Kiosco Morisco.

Mientras la protesta se llevaba a cabo al ritmo de cumbia, la alcaldesa de la Cuauhtémoc ofreció una conferencia de prensa donde advirtió que tras varios intentos de diálogo con los sonideros y que estos rechazaran trasladarse a otro sitio, tomó la decisión de no permitir su instalación.

La alcaldesa capitalina señaló que no permitará que regrese ningún sonidero a Santa María La Ribera, esto para "proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor del Kiosco Morisco, no se puede privilegiar el derecho de unos, para violentar el derecho de miles".

Mi obligación es hacer lo correcto, y lo correcto es garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes. Insisto, no le estamos negando que bailen, les estamos dando dos opciones para que puedan seguir con su actividad: el Deportivo Cuauhtémoc y la Casa de Cultura, a unos cuantos metros del kiosco.

Sandra Cuevas señaló que desde hace 4 meses le había invitado al sonidero a "bajar la música", ya que los vecinos de la colonia realizaron varias denuncias y quejas. "Les hicimos la invitación a través de vía pública muchas veces, por favor, no pueden tomar alcohol, no pueden robarse la luz, no pueden tener el sonido así de alto porque lastiman los oídos de la gente", sentenció.

Acusan de represión a Cuevas

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se aprecia el momento en que autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc confrontan y reprimen a los manifestantes que bailaban para demostrar su inconformidad con la decisión de la alcaldesa Sandra Cuevas.

Entre golpes y empujones personal de la demarcación retiró el equipo de sonido que utilizaban las personas todos los domingos para realizar actividades en las inmediaciones del Kiosco Morisco.

Los vecinos cerraron la calle Manuel Carpio, luego que la alcaldía cortara la luz de la Alameda de la Santa María la Rivera, para realizar el tradicional baile que organizan desde hace 12 años. Autoridades querían retirarlos y llevarse el equipo de sonido.

Luego del conato de enfrentamiento, vecinos le reclamaron a los funcionarios del porqué les querían retirar el equipo de sonido. A pesar del intento de la alcaldía de retirar a bailadores de la calle Manuel Carpio, vecinos exigen su derecho a la protesta y al especio público.

