Abuso sexual en Puente Grande: remueven a 2 funcionarios, Alfaro asegura que el caso es mentira

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) continuará con la queja de oficio sobre el caso de la denuncia de agresión sexual en contra de custodias en Puente Grande e informó que ya fueron removidos de sus cargos el supervisor y el jefe de custodios mientras se investiga el caso.

Luz del Carmen Godinez, presidenta de la CEDHJ señaló que todavía no han tenido acercamiento las custodias al organismo y aún no se ha presentado denuncias formales y sobre información que también ha señalado que se han removido a las afectadas de su lugar de trabajo, señaló que desconocen este tema y que no hay certeza de que hayan sido despedidas. Señaló que están abiertas a recibir a las custodias y que pese a no tener certeza de los hechos, se abrió la queja de oficio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco continuará con la queja de oficio sobre el caso Foto: Archivo

Enrique Alfaro asegura que las custodias mienten

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exhibió en sus redes sociales fotografías de las declaraciones de las custodias alegando que es una mentira, esto pese a que la investigación está abierta.

"Tal como les dije hace unos días, los presuntos casos de abuso sexual en Puente Grande son mentira y no es algo que diga yo, está firmado en un acta circunstanciada desde la semana pasada en la que 19 custodias rechazan y ratifican que esas acusaciones", publicó en Twitter acompañada de fotografías en donde presume que la declaración fue firmada por 19 custodias.

Enrique Alfaro exhibió en redes fotografías de las declaraciones de las custodias alegando que es una mentira Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR

Por su parte, la CEDHJ realizará entrevistas a los 69 custodios que estaban en labores el día en que se acusa de estas acciones, el 10 de febrero, señaló Javier Perlasca Chávez, Primer Visitador General CEDHJ. Añadió que ya se solicitó más información porque todas las investigaciones que se abren por el organismo deben quedar con la certeza de si hubo o no alguna vulneración de derechos humanos. También se investigará en Fiscalía en caso de que se tengan denuncias anónimas, como parte de la investigación y revisión del cumplimiento a las medidas cautelares.

SEGUIR LEYENDO:

Bebió un jugo, se desvaneció y perdió la vida, autoridades de Jalisco investigan su misteriosa muerte

Morena exhorta a la FGR a investigar a Felipe Calderón por caso de García Luna: "No debe quedar impune"

Conmoción en Oaxaca: asesinan a un niño cuando pastaba a sus chivos, van tres menores asesinados en 24 horas

DME