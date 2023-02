Se avecina escándalo en Congreso de Jalisco

En materia de igualdad de género y de la no violencia en contra de las mujeres, el estado de Jalisco inició el año con varios tropiezos. A finales de enero, dos mujeres lamentablemente fueron asesinadas en las oficinas del Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco, justo cuando iban a presentar una denuncia por violencia de género; ante el hecho, el gobernador, Enrique Alfaro aseguró que “como Gobierno es muy difícil controlar o predecir las acciones de agresores feminicidas como estos”.

Luego de los dichos del mandatario, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Jalisco (Cladem), condenó las declaraciones y aseguró que Alfaro busca eximir su responsabilidad de tener una política pública integral de prevención y atención de la violencia letal o feminicida, lo que derivó en una ola de críticas al gobernador, a quién incluso se le pidió que implemente de manera urgente y con carácter de prioridad un programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en coordinación con otros organismos de gobierno.

Y justo en esta agenda, pero ahora en el Congreso de Jalisco, las funcionarias que deberían estar atentas a estos temas, parecen estar más interesadas en hacer sus carreras políticas en otras entidades. Lo comento porque desde hace algunos días ha sido expuesta por su presunta falta de compromiso la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, Itzul Barrera Rodríguez.

Así también y luego de que ha sido vista en redes sociales durante juntas de trabajo y giras es el el caso de la diputada federal, Andrea Chávez, algo que no se le criticaría si fuese en pro de los jalisciences; sin embargo, resulta extraño que Jalisco se pueda beneficiar de esta labor, cuando la legisladora trabaja por el estado de Chihuahua.

Un ejemplo de estas ausencias se suscitó el pasado 27 de enero, cuando Itzul Barrera fue fotografiada durante las juntas de trabajo de la diputada federal, quien preparaba su Primer Informe de Actividades Legislativas en Ciudad Juárez; pese a que era día laboral, la hija del periodista Jaime Barrera se encontraba lejos de su oficina.

De hecho ese mismo día, la funcionaria jalisciense también fue vista mientras cenaba en un restaurante de lujo de la ciudad fronteriza con un grupo de morenistas chihuahuenses, entre ellos el director regional de los Programas para el Bienestar, Marcelino Gómez, quien por cierto es su pareja sentimental; las fotografías se dieron a conocer en diversos medios locales, ya que criticaron a los asistentes de organizar eventos “fifís”, algo que no empata con la filosofía de la 4T y su austeridad.

Con esto y otras visitas de Barrera Rodríguez al estado norteño, se entiende que la funcionaria tiene mucha más afinidad a lo que se realiza en Chihuahua, pues se le mira más activa en las juntas de trabajo con los morenistas chihuahuenses que en su oficina del Palacio Legislativo en el centro de Guadalajara, en donde algunos trabajadores aseguran que se le ve poco, y esto a pesar de que gana bastante bien, pues de acuerdo con la nómina del Congreso percibe la nada despreciable cantidad de 74 mil pesos brutos mensuales.

De esta manera, es claro que los congresistas de Jalisco mantienen con su presupuesto a personajes que trabajan para otras entidades. Aunque seguramente al líder morenista, “Chema” Martínez poco le incomoda, pues sabemos que en su agenda no están los temas de igualdad, ya que cuando todavía era panista no tuvo empacho en esconder su repudio a iniciativas como los matrimonios entre personas del mismo sexo y su condena al aborto. Ya veremos si la titular de la Unidad de de Igualdad de Género y No Discriminación, recapacita y vuelve a desquitar el sueldo que recibe de Jalisco o si decanta por su trabajo en Chihuahua. Estaremos atentos.

REQUISITOS EXCESIVOS

Ahora que el equipo de Arturo Reyes Sandoval alista todo para adquirir el aseo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la compra IA-11-B00-011B000001-N-90-2023, salta a la vista que no se dio espacio a la tradicional Junta de Aclaraciones, pero saltarse esta etapa del proceso no es el único problema, integrantes del nicho señalan requisitos que exceden al Contrato Marco, entre ellos, presentar al menos cinco convenios en los que acrediten al menos 3 mil 900 empleados, igual número al solicitado por el centro educativo, asimismo, se piden al menos 700 constancias emitidas por un capacitador externo, que según su relato, no tienen que ver con el servicio en concurso. Con estos elementos, el foco rojo alumbra al propio secretario de Administración en el IPN, Javier Tapia Santoyo, así como a José Juan Reyes Domínguez, conocido en el ramo cómo “rey de la limpieza”, y a firmas como Aseo Privado Institucional, Joad Limpieza y Servicios, Tecnolimpieza Delta y Servicios Inmobiliarios Iroa.

WALWORTH FIJA PRECEDENTE

Walworth, la empresa con 180 años de experiencia en la fabricación de válvulas de seguridad y equipos de gestión de fluidos, fue reconocida por segundo año consecutivo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a cargo de Blanca Mendoza Vera, por su participación en el Día Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas (DINAPREQ). Este reconocimiento destaca el compromiso de la compañía que lideran Salomón Waisburd Grinberg y Jacobo Waisburd Kleiman con la seguridad y el cuidado del medio ambiente, así como su dedicación a la formación y capacitación de sus colaboradores en materia de prevención de emergencias. La participación de empresas con presencia global fija un precedente como la clave en la expansión del día conmemorativo a otros países de Centro y Sudamérica, a fin de contribuir a una cultura de seguridad en la industria.

