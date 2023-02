Morena exhorta a la FGR a investigar a Felipe Calderón por caso de García Luna: "No debe quedar impune"

La dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado, exhortará a la Fiscalía General de la República (FGR), a reunir elementos para iniciar una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, tras señalar que no debe quedar impune, el morenista señaló que el exmandatario debe ser cuestionado sobre su responsabilidad política y judicial en los delitos por narcotráfico que se le imputan al secretario de seguridad pública durante su administración, Genaro García Luna.

En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que el extitular del Ejecutivo le debe una explicación a los mexicanos luego de que este martes Genaro García Luna, fue declarado culpable de cuatro delitos por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones.

En este contexto, Delgado señaló que exhortarán a la FGR para que reúna los elementos para iniciar una investigación en contra de Calderón tras señalar que “no debe quedar impune”, señaló que habrá una exigencia del pueblo de México para que se esclarezca el caso.

El dirigente cuestionó si el expresidente en realidad no sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico Foto: Especial

“Ya no estamos hablando de un debate político, no estamos hablando de una especulación, de una guerra de noticias, estamos hablando de que un jurado encontró culpable de cinco delitos, cuatro por narcotráfico, al responsable de la seguridad del presidente (Felipe) Calderón, además el que nos metió en su supuesta guerra contra el narcotráfico, eran parte de una banda no del Estado mexicano… entonces vamos a hacerle un exhorto a la fiscalía que busque elementos”.

El dirigente cuestionó si el expresidente en realidad no sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico y tras señalar que incomoda que no pase nada en México sobre esta investigación.

“La pregunta es ¿sigue (Felipe) Calderón con su teoría de que él no estaba enterado?, de verdad no sabía como subalterno encargado de todo el tema de seguridad estaba actuando a favor de un grupo criminal…le seguimos creyendo a Calderón, yo creo que nadie le cree, habría que preguntarse cuál es la responsabilidad política pero también judicial del expresidente Calderón, tal vez por eso está llamado a la construcción de un partido político, su lema de campaña sería -Todos somos García Luna- ¿o cómo? Pero creo que Calderón le debe una explicación a todas y todos los mexicanos”, señaló el dirigente de Morena.

