Jalisco: Coneval reportó 3% la población en pobreza extrema en el 2020

En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, el Instituto Jalisciense de Información, Estadística y Geográfica (IIEG) dio a conocer algunos datos de la percepción de la realidad que incluye acceso a programas sociales, discriminación y pobreza en Jalisco.

De acuerdo con el conjunto de indicadores de pobreza muldimensional de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), incluye carencia de derechos sociales y los ingresos insuficientes para satisfacer necesidades alimentarias o bienes y servicios para satisfacer necesidades no alimentarias.

En el 2018, el 27 por ciento de la población reportó pobreza muldimensional; en 2020, repuntó a 31.4 por ciento, pero desde 2016 hasta el 2020, la proporción es de 8.5 por ciento que representa 206 mil personas aumentaron en la situación de pobreza muldimensional.

Mezquitic tenía en 2020, 80 por ciento de su población en pobreza muldimensional mientras que Guadalajara 24.8 por ciento, Zapopan 26 por ciento, Tlaquepaque, 27 por ciento y el municipio con menos pobreza de este rubro es Atenguillo con 17.4 por ciento.

Familias en condiciones de pobreza extrema Foto: Especial

En lo que se refiere a pobreza extrema, Mezquitic, con 53 por ciento seguida de Bolaños y los que menos población tienen en esta situación son Atenguillo y El Limón con menos de uno por ciento; Guadalajara reportó 1.5 por ciento de sus habitantes en esta situación.

Atenguillo, con niveles bajos de pobreza moderada; Hostotipaquillo, tiene 55 por ciento; Mezticacán, Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, tienen rangos de 50 por ciento de su población en esta situación.

En 2016, el 29 por ciento de la población jalisciense estaba en pobreza moderada; en 2018, era 25.5 por ciento y en 2020, 28.4 por ciento que representa 284 mil 915 personas entre el periodo de 2018 al periodo de 2020.

En situación de pobreza extrema, en 2016 había 1.5 por ciento, sin embargo, aumentó en 2.3 en el 2018 y ya en el 2020, se reportó un tres por ciento. En agosto se publicarán los datos del 2022.

Rezago educativo

En 2018, el 19 por ciento se encontraba en rezago educativo; 32 por ciento en rezago al acceso de servicios de salud.

En materia de discriminación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, en Jalisco el 21.3 por ciento de la población en el último año sintió discriminación, a nivel nacional, en Puebla, el 28.4 por ciento se sintió más discriminada y al menos 13 por ciento, en Nayarit.

La negación de derechos de manera injustificada, en los últimos cinco años, el 14 por ciento de las mujeres señaló negación de atención médica y medicamentos mientras que en hombres fue de 6.4 por ciento.

Muchos niños trabajan para ayudar a sus familias Foto: Especial

En tanto, los hombres reportaron mayor negación, entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco en 4.4 por ciento que contrasta con el 0.4 por ciento de lo reportado por las mujeres.

Sobre los programas sociales, fue de 13.6 por ciento en mujeres la negación a proporcionarles apoyos.

Además, 46 por ciento de los jaliscienses, principalmente los hombres, no rentaría su vivienda a personas jóvenes; 38 por ciento no le rentarían a una persona extranjera y el mismo porcentaje tampoco le rentaría a una persona con Sida o VIH; 37 por ciento a una persona trans y un 33 por ciento si fuera gay o lesbiana; 29 por ciento no le rentaría a una persona con una religión distinta a la suya.

También, 25 por ciento dijo que no rentaría a una persona que fuera afrodescendiente y 22 por ciento a una persona indígena además de que un 20 por ciento a un adulto mayor y un 20 por ciento a una persona con discapacidad.

