Discute el Senado el Plan B, últimas noticias 20 de febrero: queda aprobado en comisiones sin cláusula de “vida eterna”

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado avalaron por mayoría de votos el proyecto de decreto de Reforma Electoral, es decir el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, dejaron fuera de lo aprobado lo referente al artículo 12, sobre la transferencia de votos entre partidos políticos, mejor conocido como la "cláusula de vida eterna" de los institutos políticos.

Morena y aliados avalaron que el tema de la vida eterna para partidos deba ser discutido en otro momento, argumentaron que hubo una violación al proceso legislativo por parte de la Cámara de Diputados, ya que la eliminaron, pero la Cámara alta la dejó viva con esta aprobación en Comisiones.

La cláusula había generado controversia porque significaba que, a través de un convenio de transferencia de votos, se daba vida eterna a esos partidos políticos que no alcanzaban muchos votos en elecciones federales. Senadores de oposición, como Damián Zepeda del Partido Acción Nacional (PAN) expusieron en el debate que, con esa votación, Morena dejaba con vida la cláusula de vida eterna y podría avalarse en otro momento para beneficiar a partidos políticos pequeños.

El dictamen será turnado a la Mesa Directiva para su posterior votación en el pleno

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa (Morena) expuso que al no aprobarse la modificación que consideramos no debió hacerla Cámara de Diputados, por lo que el procedimiento no está apegado a la ley y en ese sentido todo lo demás ordenamientos se aprueban y sin ese artículo 12 y sin modificaciones se pasa a la mesa directiva.

Prevén que el miércoles sea discutida en el pleno Foto: Especial

Así, las comisiones avalaron las reformas a la Ley General de Institución de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley orgánica del poder judicial de la Federación y la que expide la Ley General de medios de impugnación en materia electoral.

El dictamen pasará al pleno en la sesión de este martes para que se le dé la primera lectura y el día miércoles se dará segunda lectura y sea votada por los legisladores de la Cámara alta. La sesión duró alrededor de 2 horas y media, la reunión de la Comisión tuvo que ser interrumpida durante 15 minutos debido a problemas técnicos, ya que el audio presentó diversas fallas.

El senador Damián Zepeda afirma que es dañina y mutila al INE Foto: Cuartoscuro

Minuto a minuto de la discusión del Plan B

19:30 Comienzan las votaciones

19:28 Los senadores determinaron que se encontraba suficientemente discutido el dictamen

19:26 Mónica Fernández Balboa: “No se va a abordar ninguna modificación al artículo 12”

19:25 Mónica Fernández Balboa: “No estoy de acuerdo con transferencia de votos”

19: 23 Termina lista de oradores registrados

19:21 Pide la palabra el senador Rafael Espino

19:15 Nabor Rojas "Apeló a que votemos a favor"

19:12 Interviene el senador Nabor Rojas

19:56 Noé Castañón afirma que la oposición transgrede el Estado de Derecho

19:05 El legislador Noé Castañón pide la palabra

19:03 José Narro propone que se apruebe el dictamen como está

19:00 Toma la palabra el senador José Narro

18:55 Indira González : “Este proceso ha sido una porquería de principio a fin”

18:54 Interviene la senadora Indira González

18:48 Toma la palabra la senadora Imelda Castro

18:47 “La vamos impugnar, me preocupa… yo no doy por aprobado la transferencia de votos”, dijo Damián Zepeda

18:38 Damián Zepeda afirma que es dañina y mutila al INE

18:37 Toma la palabra el senador Damián Zepeda

18:35 Se restablecen trabajos de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos

18:31 Una falla de audio no permite restablecer los trabajos de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos

18:00 Comisiones del Senado debaten Plan B

SEGUIR LEYENDO:

Morena acusa al INE de promover fake news sobre la reforma electoral

Con el "Plan B" de la reforma electoral volveríamos al autoritarismo

Línea 3 del Metrobús completa su primera flota 100% eléctrica: "Este proyecto es único en el mundo"

DME