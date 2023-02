Claudia Sheinbaum arremete contra movilización en oposición al Plan B: "La marcha para volver al pasado"

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que la movilización, convocada para el próximo 26 de febrero, en contra del Plan B de la reforma electoral debería denominarse “la marcha para volver al pasado”.

Pese a esto, la mandataria capitalina señaló que su administración siempre estará atenta a lo que requieran los organizadores “pese a que estemos o no de acuerdo con la manifestación”.

“Nuestra obligación y responsabilidad es que se lleve a cabo con paz y tranquilidad, y que la Ciudad de todo los servicios”, apuntó.

Expuso que no prevé estar en su oficina ese día, pero está atenta a cualquier circunstancia. Reprochó que los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes están por culminar su mandato vayan a revivir un bono de despedida.

La mandataria capitalina aseguró que los consejeros electorales deben llegar por medio democrático

FOTO: Especial

“Esta muy mal. No estoy de acuerdo. Son recursos públicos , no se nos debe olvidar nunca a los funcionarios públicos que nuestros ingresos vienen del impuesto de la gente. Sus ingresos, (de los consejeros), está muy por encima de cualquier servidor público. Y a parte de eso una liquidación no creo que sea correcto”, expresó.

Consejeros deberán velar por la democracia

Señaló que los cuatro nuevos consejeros electorales que lleguen deben “estar por la democracia, el bienestar del pueblo y el futuro del país”, y es que dijo no deben ver “por un grupo o de conservar canonjías o beneficios personales”.

“El Instituto Nacional Electoral es una institución muy importante del país y no por ello está sujeto a unas cuantas personas, a un grupo o a cuotas de partidos políticos. Se trata de servidores públicos honestos, que quieran a la democracia sin excesos”, concluyó.

