VIDEO: le regalaron un gato, pero en realidad era un mono saraguato y esta fue su noble reacción

Algunas personas tienden a usar animales para venderlos, con esto logran conseguir dinero lucrando con estos seres vivos, sin importar en manos de quien terminarán ni el tipo de vida que les espera. No obstante, hay otros casos en los que simplemente son regalados, ya sea por falta de espacio, tiempo para cuidarlos o interés en ellos y aunque el único objetivo es deshacerse del animalito, esta simple acción propicia que de igual forma terminen con la primera persona en aceptar, sin saber si realmente se hará responsable.

Y es que fue en pleno Día del Amor y la Amistad cuando ocurrió algo poco común en Zapopan, Jalisco que indudablemente representó una buena acción. Luis Alberto, un joven que suele vender dulces en una esquina recibió un regalo bastante peculiar, una persona le obsequió "un gato", el cual estaba dentro de una caja de cartón, pero al revisar al felino, se percató de que no era lo que le prometieron, sino otra especie.

El mono recibió atención veterinaria. | FOTO: FB Protección Animal Zapopan

Se trataba de un mono saraguato, pero de forma responsable, lo que decidió hacer fue entregarlo a la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, ya que se trata de una especie en peligro de extinción y como un acto de amor, tomó la noble decisión de hacer lo correcto y mejor para el pequeño animal. Fue así como lo dio a conocer Protección Animal de Zapopan a través de sus redes sociales, en donde reiteraron que la fauna silvestre no son mascotas y pidieron reportar casos similares al 33 1521 3141.

Luis Alberto tomó una importante decisión sobre el destino del animal. | FOTO: FB Protección Animal Zapopan

"Ojitos" fue entregado al zoológico

Fue Luis Alberto quien refirió a través de sus redes sociales que fue él mismo quien lo llevó al zoológico, no obstante, algunos medios de comunicación aseguraron que el mono había sido abandonado y fue encontrado tirado en la calle. Asimismo, a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, Luis Alberto explicó lo que haría con el mono: "El día de hoy me donaron esto miren, me gustan mucho sus donaciones y todo lo que me ayudan, pero este animalito no lo podemos tener y lo vamos a llevar al zoológico a que ahí lo tengan".

El pequeño mono tiene buena salud. | FOTO: FB Protección Animal Zapopan

A través de un video compartió el proceso completo y cómo el pequeño animal lucía feliz y juguetón, pero pese a ellos, tomó la responsable decisión de llevarlo a donde cuidarían mejor de "Ojitos" como nombró al pequeño animal: "Se logró mi gente, ya está el Ojitos en un lugar donde sí lo cuidarán como se debe y se lo merece. Muchas gracias por el regalo, pero yo no lo podía tener". Por otro lado, en una actualización del peculiar y tierno caso, Protección Animal Zapopan informó que médicas y médicos veterinarios le brindaron la atención necesaria para su cuidado y ahora el pequeño mono de grandes ojos se llama "Eros".

El mono saraguato, una especie en peligro de extinción

Esta tierna especie se encuentra en México, también son conocidos como Monos Aulladores y residen normalmente en las selvas tropicales, especialmente en el sureste, sin embargo, las dos especies que habitan en México se encuentran en la categoría de peligro de extinción de acuerdo con lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010. pues debido a las actividades agrícolas, incendio y explotación forestal, su hábitat se ha visto reducido hasta en un 90 por ciento en los últimos 50 años.

El joven lo nombró "Ojitos", pero ahora se llama "Eros" como el dios griego del amor. | FOTO: FB Protección Animal Zapopan

En este contexto, su compra, venta o traslado puede incurrir en un delito, en México, entre los mamíferos más traficados se encuentran: el mono araña, el mono aullador y el jaguar, por lo que el tráfico ilegal se castiga hasta con 12 años de prisión. Las denuncias se pueden presentar mediante esta página de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o bien, al 01 800 PROFEPA.

