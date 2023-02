Este hombre se salva de un asalto en el cajero automático con una técnica infalible

Se trataba de una noche cualquiera en un cajero automático de un banco, ahí entró un hombre hacer un retiro de dinero, sin embargo ya era seguido por un par de sujetos, quienes lo vigilaron y esperar el momento exacto para asaltarlo. Sin embargo no pudieron consumir su fechoría debido al ingenio de su víctima que logró que los amantes de lo ajeno no lo despojaran de su efectivo y pertenecías mediante una técnica infalible.

Un par de delincuentes estaban al acecho del hombre

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad y difundidos a través de redes sociales. El hombre al darse cuenta que era vigilado por un par de malhechores, decidió colocar sus pertenencias y dinero dentro de un bote de basura que estaba en la sucursal bancaria donde estaba el cajero automático. Al salir los sujetos lo abordaron y solicitaron las pertenencias, pero él solo entregó su cartera vacía. Así que los ladrones decidieron retirarse del lugar abordo de su motocicleta.

Ingenio para evitar un asalto. | Foto: TikTiok @MISTERPITUFO599

Después de que los amantes de lo ajeno se alejaron, en el clip se aprecia cómo el hombre regresa al cajero automático para sacar sus cosas y el dinero que había escondido dentro del bote de basura, para demostrar que su técnica dio resultado. Un acción que encendió las redes sociales y el video superó ya los 9.8 millones de reproducciones en TikTok.

De igual forma los comentarios sobre la acción de hombre se volcaron a reconocer su técnica para evitar que le robaran sus pertenencias. "Yo del susto me regreso y me llevo las cosas con todo y basurero", "Me alegro por él y su astuta respuesta", "Buena técnica, que Dios lo bendiga", "Información que sirve", fueron las reacciones de algunos internautas.

