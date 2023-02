Sergio Salomón se reúne con dirigencia nacional de Morena

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla aseveró que para la reunión con diputados federales de Morena y el líder nacional, Mario Delgado solicitó licencia además de que este encuentro cierra las reuniones con los partidos políticos para la agenda común del estado.

Al sostener una reunión con legisladores federales y locales, así como con presidentes municipales, como parte de la agenda política y de gobernabilidad implementada por el gobierno estatal, el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a hacer política social y velar por el futuro de las siguientes generaciones, anteponiendo los intereses de las y los ciudadanos sobre los partidistas y personales.

En este encuentro, el gobernador destacó que en Puebla se replican los valores de la Cuarta Transformación, se honra la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del exgobernador Miguel Barbosa Huerta de no mentir, no robar y no traicionar, pero además se aplica la ley y la justicia sin distingos, complicidades ni impunidad.

Reunión con militantes de Morena en Puebla Foto: Especial

En la reunión participaron Mario Delgado Carrillo; la senadora Citlalli Hernández Mora; el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco.

También estuvieron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López; el delegado de Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues; el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez; el jefe de la Oficina del gobernador, Javier Aquino Limón, así como presidentas y presidentes municipales.

Al final del encuentro, el gobernador reiteró el compromiso del gobierno estatal por mantener la gobernabilidad de Puebla, con el respaldo de las diferentes fuerzas políticas: "que se entienda que el movimiento de la Cuarta Transformación no es un club con exclusividad”, concluyó.

