Calificar a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario político fue una grosería de AMLO

Durante su tradicional conferencia matutina del 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque "estima mucho" a Cuauhtémoc Cárdenas y lo considera como el precursor del movimiento de transformación, hoy se trata de uno de sus adversarios políticos, debido a que escogió estar del lado de la oligarquía y no del pueblo.

Su distanciamiento se dio luego de que el excandidato presidencial anunciara su participación en la formación del grupo ciudadano México Colectivo, en el que empresarios, políticos y representantes ciudadanos buscan lanzar una serie de propuestas rumbo a las elecciones de 2024.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, comentó que es un "exabrupto" que ocurren todas las mañanas durante sus conferencias, ya que Cuauhtémoc Cárdenas no asistió al evento de esa nueva organización.

"Por lo que sabemos, desde días antes, antes de que Andrés diera sus declaraciones ayer en la mañana, Cuauhtémoc avisó que no estaría presente en la reunión, que no asistiría, entonces Andrés lo acusa de algo que no sucedió", expresó.