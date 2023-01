Cuauhtémoc Cárdenas encabeza el nacimiento de Méxicolectivo, proyecto rumbo a 2024

Líderes políticos y empresariales, así como excandidatos presidenciales dieron vida hoy a la organización apartidista Méxicolectivo, que busca convocar a un diálogo nacional ciudadano con la finalidad de conformar un proyecto con una nueva visión de país, el cual será presentado a todos los candidatos presidenciales rumbo al 2024.

Aunque sí participan políticos, principalmente de Movimiento Ciudadano (MC), la base del colectivo lo encabezan los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Francisco Labastida Ochoa, quienes realizaron un anteproyecto junto a Carlos Salazar (empresario), así como Clara Jusidman (economista), Patricia Mercado (senadora de MC), Diego Valadés, Dante Delgado (líder y senador de MC), Salomón Chertorivsky (diputado federal de MC) y Patricia Galeana (historiadora).

En la presentación del colectivo en el World Trade Center de la Ciudad de México, participan también políticos como Amalia García (MC), la senadora Josefina Vázquez Mota (PAN), el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, Ivonne Ortega (MC), el ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; Miguel Ruiz Cabañas, ex subsecretario de relaciones exteriores; Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud, entre otros.

Méxicolectivo realizará foros en todo el país durante el primer semestre de este año y a finales de junio presentarán las conclusiones y propuestas de su proyecto para poder enviarlas a todos los partidos políticos y aspirantes presidenciales.

El colectivo, que se financia por sí mismo, tendrá una plataforma digital donde todos los ciudadanos podrán dar sus propuestas y testimonios que serán tomados en cuenta en el documento final.

"La convocatoria es un verdadero diálogo nacional ciudadano. Las conclusiones se presentarán a fines de junio de este año", dijo Luis Farias Mackey, secretario técnico de Méxicolectivo.

Los siguientes pasos van por organizar encuentros colectivos en los 32 estados del país, unir la plataforma digital abierta a todos, así como encuentros colectivos temáticos para la integración del documento una nueva visión de país.

