AMLO ve a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario: "Lo estimo, pero está más cerca del bloque conservador"

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas ya se volvió un conservador del “ala moderada” y por lo tanto su adversario político, al haberse sumado al llamado “Encuentro Por México”, un colectivo de políticos, académicos y activistas que busca formar un proyecto de nación alternativo a la Cuarta Transformación a partir de propuestas ciudadanas.

-¿Considera a Cárdenas adversario? -se preguntó al mandatario federal en la Mañanera de este martes en Palacio Nacional.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.

"Decía Melchor Ocampo no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas”, contestó.

¿Quién integra el Encuentro por México?

El Encuentro Colectivo por México fue presentado el pasado lunes, y la participación de Cárdenas fue anunciada, pero no asistió.

El Encuentro por México lo integran personajes como el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud con Peña Nieto, José Narro; el priista Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa; la panista Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial; Dante Delgado, líder del partido MC, entre otros.

“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos llevando a cabo con millones de mexicanos. Pero están en todo su derecho de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar su derecho a disentir. Y la gente, los ciudadanos, son los que al final deciden, siempre es así en la democracia”, contestó.

Cuauhtémoc Cárdenas se sumó al colectivo Encuentro Por México. Foto: Archivo

Lázaro Cárdenas Solórzano es hijo del general Lázaro Cárdenas, a quien López Obrador admira como uno de los mejores expresidentes de México.

El tabasqueño expuso que Cárdenas, al sumarse a Encuentro Por México, se quitó la máscara y se definió por ponerse en contra de la 4T.

“Están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual porque así era, acuérdense de cómo querían establecer una especie de bipartidismo PRI-PAN haciéndonos creer de que eran distintos, engañaron durante décadas a millones de mexicanos”. López Obrador descartó que Cárdenas en Encuentro por México cause una fractura en la 4T.

