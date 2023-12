AMLO revela sus deseos para 2024: "Que no haya trampas, que no haya fraude"

En la penúltima mañanera del año el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por los deseos que tiene para el 2024, ante esto se limitó a contestar que eso "no se dice".

Sin embargo, relató en la conferencia que espera que "el pueblo siga siendo muy feliz, que nadie se enferme, que no haya pleitos, que vivamos en paz".

De cara a las elecciones 2024, el mandatario sostuvo que desea que se deje en libertad a los ciudadanos para que haya "elecciones limpias, libres, que sea el pueblo que decida".

"Que no haya fraude, eso es lo que deseo", sentenció el presidente en Palacio Nacional. Además recordó que en materia económica el gobierno pasó por años muy difíciles durante la pandemia.

"El INEGI dio a conocer información del empleo y la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, eso lo celebro mucho, deseo para el año próximo que haya trabajo" sostuvo el líder del ejecutivo.

Enfatizó que este 2023 la economía mejoró teniendo resultando en uno de los mejores años para el país por lo que espera que el año que viene se mantenga como el actual con la misma tasa de crecimiento de este año "que se sigan empleos".

AMLO dio a conocer la rutina que tendrá al jubilarse

“Mi rutina será levantarme temprano y caminar una hora, luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino dos o tres vueltas más. Me tomo un café, me tomo un pozol, me vuelvo a sentar hasta la 1:30 que ya es la hora de la comida. Caminar y luego a sentarme a trabajar ocho horas, pero escribiendo. Y acostarme temprano para levantarme temprano. Y así”, compartió el mandatario ante periodistas.

No jugará beisbol

López Obrador afirmó que pasará gran parte del tiempo en su quinta, observando la flora del lugar y evadiendo todo tema político. “Para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan”, dijo. Afirmó que sólo recibirá a su familia y amigos cercanos, y ocasionalmente viajará a la Ciudad de México. “Cuando no esté Beatriz allá y esté acá por su trabajo”, dijo.