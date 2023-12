VIDEO: testigo revela inquietantes detalles sobre el ataque animal a un turista en Ixtapa Zihuatanejo

El pasado 14 de diciembre un turista - originario de Canadá - perdió la vida en playas de Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, luego de que un posible tiburón lo atacó mientras nadaba en el mar. Ahora, una mujer, que fue testigo de lo sucedido, rompió el silencio y reveló los aterradores detalles que vivió ese día.

La usuaria de internet, identificada como @marlenerealtor, compartió en su cuenta de TikTok que ella y su bebé estaban jugando en la orilla de la playa, cuando ocurrió la agresión contra el turista canadiense. "El video me lo está tomando mi papá, a mi bebé y a mí, jugando en las olas. Al fondo en una esquina se alcanza a ver, por unos segundos, el ataque", dijo la creadora de contenido en su publicación, la cual ya se ha vuelto popular en las redes sociales.

La mujer grababa un video de su bebé cuando se percató del ataque. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dijo la testigo sobre el ataque animal en Zihuatanejo?

Como parte de su testimonio, la mujer detalló que ella le pidió a su papá que grabara un video de su bebé, quien estaba jugando con las olas; mientras el hombre tomaba video, los tres escucharon un ruido extraño en el agua, pero al voltear no vieron nada extraño, solo observaron al turista, quien estaba sujetando una boya pidiendo ayuda. "Para cuando todos volteamos vimos el señor agarrado de una boya, agitando su brazo y pidiendo ayuda. Le digo a mi papá que deje de grabar, para poder concentrarnos en cómo ayudar".

La mujer agregó que todo pasó en cuestión de segundos y que en la zona una lancha y otro turista acudieron en su rescate. "Estaba un guardia de seguridad pidiendo ayuda por la radio, un turista sale corriendo y se mete a nadar al mar y vemos como una lancha se empieza acercar. Tantito antes de que lleguen, el señor pierde el conocimiento y se hunde, ya no tenía conocimiento el señor. Lo arrastraron por el mar y lo sacaron por la arena", comentó la testigo.

Las autoridades atendieron el caso. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero.

¿Qué le pasó al turista acatado por un animal en Zihuatanejo?

La mujer, identificada como @marlenerealtor, aseveró que ella se acercó a la víctima cuando él ya se encontraba en la playa y ahí se percató de la gravedad de sus heridas. "Me doy cuenta que ya ni siquiera le estaba saliendo sangre (de la herida) hicieron todo lo posible por ayudarlo, pero el señor ya se había desangrado cuando lo sacaron del mar. Me volteé para ir con el turista porque estaba impresionado, estaba pálido; me dijo que cuando se acercó había demasiada sangre alrededor del señor".

Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades para investiguen el caso y se determine si la víctima fue atacado por un tiburón o un cocodrilo, para que las playas sean cerradas y se tomen las precauciones correspondientes: "no lo comparto para generar pánico, pero sí es muy raro que pase algo así aquí. Dicen que el señor tenía años viniendo aquí y que le encantaba nadar. Les pido consideración de lo que se comenta (en redes), pero hay que hacer consciencia de que hay familiares de este señor leyendo los comentarios", sentenció la testigo.