¿VIDEO de un tiburón en playas de Zihuatanejo es real? Autoridades de Guerrero lo aclaran

Un tiburón fue visto a las orillas de Playa Linda en Zihuatanejo, Guerrero la tarde de este lunes 18 de diciembre a través de un video en redes sociales, lo cual generó gran polémica entre los internautas quienes se cuestionaron si este enorme pez era real o solo se trató de una mala broma por parte de alguien que solo se puso una aleta en la espalda para ahuyentar a los visitantes.

El famoso video llega luego del ataque de un tiburón a un turista en Jalisco, quien terminó con una pierna amputada, misma herida que le provocaría la muerte minutos después. Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un cocodrilo o un tiburón toro el animal que lo habría atacado.

Presencia de un tiburón en Zihuatanejo Foto: Archivo

¿Qué dijeron las autoridades de Zihuatanejo respecto al video del tiburón?

El material se hizo viral en redes, en la que locales aseguran que el video fue grabado hace pocos días en la que se trata del posible pez de más cuatro metros que atacó a una turista el pasado 14 de diciembre; sin embargo, el gobierno de Zihuatanejo, Guerrero, compartió en sus redes sociales una comparación de un video que fue grabado en 2022 con el mismo ángulo que el polémico clip.

"El video tiene un año y medio aproximadamente, de acuerdo a las personas de la zona", se escucha en el video y exhorta a los usuarios a revisar las diferencias que hay entre ambas grabaciones.

Se mantiene la bandera morada en Playa Quieta de Zihuatanejo

El video presume que no estaban instaladas las luminarias, no estaba la estructura fonolítica y las palmeras se encontraban en aquel entonces crecidas –cuando hace un año estaban recientemente sembradas–. En este sentido, la cuenta del gobierno de Zihuatanejo aseguró que están reforzando las labores de vigilancia por parte de la Secretaría de Marina y Protección Civil y Bomberos, luego del ataque al turista, del cual aún no se confirma si fue un reptil o un pez.

Desde el pasado 14 de diciembre, se mantiene la bandera morada en Playa Quieta de Zihuatanejo, tras el ataque de un animal no identificado.