Se ha inaugurado el Tren Maya, pero únicamente en 14 estaciones de recorren del estado de Campeche al Aeropuerto de Quintana Roo, pasando por Yucatán. Esto ha hecho que la gente se comience a preguntar si es mejor, pero sobre todo mas económico tomar esta vía para recorrer el sureste mexicano que otros métodos como el autobús o el auto, incluso los aviones.

Esta la ruta actual del Tren Maya que ya se puede abordar

El primer tramo inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de diciembre, arranca desde San Francisco de Campeche, y llega hasta el Aeropuerto de Cancún, recorriendo un total de 14 estaciones, atravesando tres estados en total: Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

El Tren Maya inauguró sus primeras 14 estaciones. Crédito: Presidencia

Esta es la ruta:

San Francisco Campeche

Tenabo, Hecelchakán

Calkiní

Maxcanú

Umán

Teya Mérida

Tixkokob

Izamal

Chichén Itzá

Valladolid

Nuevo Xcán

Leona Vicario

Sin embargo, todavía se tienen que inaugurar otras estaciones que recorrerán los cuatro estados en total. La siguiente parada inicial es en Palenque, en el estado de Chiapas, y la vuelva que compondrá el circuito completo con otras 20 estaciones aún en construcción:

Boca del Cerro

Tenosique

El Triunfo

Candelaria

Escárcega

Carrillo Puerto

Edzná

-Aquí continúa el tramo que ya está abierto-

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Tulum

Tulum Aeropuerto

Felipe Carrillo Puerto

Limones Chacchoben

Bacalar

Chetumal Aeropuerto

Nicolás B Konhulich

Xpujil

Calakmul

Hay diversas comodidades en el Tren Maya. Crédito: Presidencia

¿Cuánto tarda el Tren Maya de Campeche a Cancún? Este es el total de horas que te ahorras si viajas en camión

El Tren Maya nació precisamente como una alternativa más veloz para recorrer el sureste de México. Los vagones llegan a alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora actualmente, por lo que un recorrido de 14 estaciones, de San Francisco de Campeche hasta Cancún Aeropuerto, podría costarte alrededor de 6 horas con 30 minutos, lo que duró el primer viaje de la historia de la mega obra de AMLO.

En camión, un recorrido como este podría costar entre 8 horas con 58 minutos, hasta 9 horas con 38 minutos mínimo, de acuerdo con las salidas actuales de diversas líneas de autobuses; sin embargo, hay otros que calculan 10 horas o más, dependerá de si hace paradas, o el horario en el que partas de la estación, entre otros obstáculos.

Te ahorrarás dos horas o más de recorrido. Crédito: Presidencia

Precios y otras diferencias entre ambas rutas, Tren Maya vs Autobús

Sin embargo, las comodidades que puedes encontrar dentro de los primeros vagones del Tren Maya son un extra que no puedes encontrar en el camión. Por ejemplo, cuenta con un compartimento para que lleves tus maletas muy cerca de ti y puedas acceder al equipaje cuando lo requieras.

También cuentas con un servicio de cocina, y un menú donde puedes pedir varios platillos. Si tomas la experiencia gourmet, ese menú es mucho más amplio. También cuentas con espacio suficiente para dos personas, y una mesa donde puedes poner tus libros, tu computadora, tu celular o tus cuadernos, etcétera.

El precio actual de este viaje en camión ronda entre los mil 100 pesos y los mil 500 pesos. En el Tren Maya, el mismo tramo tiene un costo de 1,166 pesos para la clase turista por persona, y un total de 1,862 pesos por persona en la clase premier. A pesar de que los boletos estarán en venta por ETicket, no existe ningún cargo por servicio.

¿Cuál es el método de pago de boletos del Tren Maya?

Pero sí existen otros gastos extra como imprimir tú mismo tu boleto desde tu casa u oficina o bien, recibirlo en tu celular en formato PDF, lo que te costará 20 pesos extra, al igual que un costo de 265 pesos por el programa "Blindaje", que te reembolsa el dinero en caso de que no puedas asistir en la fecha y hora acordada. Estos beneficios solamente se pagan una vez (no es por separado), pues no importa si compras uno o muchos boletos, el costo es el mismo.

Puedes pagar con todas las tarjetas bancarias Visa, MasterCard o American Express; Oxxo Pago, Mercado Pago, Paypal, Paypal en dólares o incluso hay beneficios con algunos bancos como pagar a 3 meses sin intereses. Algunas formas de pago llegan a cobrar comisiones adicionales.