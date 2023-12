Nueva ruta del Metrobús en CDMX desde el 17 de diciembre, ¿cuáles son sus estaciones y cuánto cuesta?

Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por el jefe de Gobierno, Martí Batres, dieron a conocer la construcción de un nueva ruta del Metrobús que pretende facilitar el traslado de la gente en una zona conflictiva de la ciudad que mostrará problemas de movilidad durante las próximas semanas.

Nos referimos a las obras de renivelación de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que corre desde Tacubaya y hasta Pantitlán, pero que a partir del 17 de diciembre cerrará sus puertas por lo menos en cuatro estaciones que resultan clave para la población que llega o va rumbo al Estado de México.

Entre las alternativas al cierre de la L9 del Metro, está la creación de una ruta del Metrobús. Crédito: Cuartoscuro

SEMOVI anuncia la construcción de una nueva Ruta del Metrobús de manera emergente

De acuerdo con lo confirmado en conferencia de prensa, se mantendrán cerradas las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, mientras que el tramo de Tacubaya a Velódromo continuará su operación con normalidad. Este cierre no será sencillo, y mucho menos corto, ya que reanudarán el servicio tentativamente hasta el 25 de mayo.

En este sentido, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, informó sobre servicios alternos que facilitarán tu traslado en el tramo afectado. Una de esas soluciones , es la creación de una nueva ruta del Metrobús que no solo será emergente, pues al terminar las obras, continuará su operación.

La estación Velódromo, por donde puedes llegar al Palacio de los Deportes, supeustamente no será afectada. Crédito: Google Maps

Será un servicio exprés para las personas que quieran tomar la misma ruta del metro y conectar con Velódromo

Se trata de una ruta que va de Pantitlán a Velódromo. Contará con una flota de 34 autobuses articulados que recorrerán el circuito de 9 kilómetros en 20 minutos, tendrá un costo de cinco pesos, al igual que el Metro, y un peso más barato de las estaciones normales del Metrobús que operan hasta el momento.

Lamentablemente, no contará con paradas en Ciudad Deportiva, or lo que no te servirá de mucho si quieres ir al Foro Sol, pero si vas al estadio de los Diablos Rojos de México, en Puebla, entonces puedes tomarlo sin problema. Será entre la Calle 75 y Calle 31, en donde se instalarán plataformas fijas metálicas para el ascenso y descenso de pasajeros.

Además, otra de las ventajas de esta nueva ruta del Metrobús es que contará con la habilitación de un carril exclusivo de 1.3 kilómetros, por lo que no será problema el tránsito de la zona, y avanzarás de manera continua para llegar a tu destino con mucha rapidez.