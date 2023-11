Marcelo Ebrard desmiente haber estado hospitalizado, ¿qué dijo el excanciller?

A través de su cuenta de X, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre los rumores que existen sobre su presunta hospitalización. En un video que dura un poco más de medio minuto, dijo que se encuentra en su oficina, trabajando y goza de cabal salud.

"Me da mucho gusto saludarles, de regreso a mis actividades habituales en el camino de México. pero me gustaría mostrarles esta nota en donde dice que estoy internado en el hospital. Y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital. Estoy aquí, en mi oficina, trabajando. Les mando un cordial saludo"

