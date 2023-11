Ricardo Jiménez lleva más de 20 años recluido en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Nezahualcoyotl, en Estado de México. La primera vez que pisó la cárcel fue a la edad de 25 años, el 19 de diciembre de 2004, luego de que asesinó a su bebé recién nacido. Diagnosticado con esquizofrenia esquizoafectiva, el hombre recuerda que tuvo una infancia "normal", llena de fantasías, las cuales nunca las traslado más allá de los juegos, hasta que se convirtió en padre y decidió acabar con la vida de su hijo convencido de que el menor tenía "al diablo adentro".

En entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, Ricardo narró que durante su juventud nunca presentó problemas de salud mental y que estos le fueron diagnosticados hasta que estuvo en prisión, cuando ya era demasiado tarde. "Nunca tuve una crisis como tal, no como las que viví al cometer el delito y años después. No, nada igual", detalló Jiménez, quien además aseguró que no sabía que padecía esquizofrenia y que de haberlo sabido hubiera llevado un tratamiento oportuno: "ese tratamiento me hubiera ayudado en mi situación legal".

Al hablar sobre las causas que lo llevaron a asesinar a su hijo, Ricardo comentó que previo al homicidio había estado pasado por problemas con su pareja, en la escuela y laborales, derivados de un desvío de recursos cometido por uno de sus compañeros. Según su testimonio, él llevaba varios días sin dormir y había dejado de hacer las actividades que disfrutaba, como lo era el hacer ejercicio. "Yo lo veo y lo describo como una olla exprés, pum. Nadie abrió la válvula, nadie dio tiempo de decir 'quítalo del fuego' y cuando las cosas se salen de control y exploto, cuando se viene la crisis es mi completa regazón. Días antes había tenido como episodios de delirio de persecución y de ahí se vinieron los problemas, la depresión, el no dormir, el quedarme callado".

Ricardo también dio detalles sobre el día que ocurrieron los hechos violentos. El hombre comentó que el día que nació su hijo fue hacer compras para celebrar, pero ya se encontraba mal de salud mental, sobre pensando cosas y experimentando paranoia: "el día 14 mi hijo había nacido, fue martes (...) pensé que algo malo tenía adentro el bebé y lo culpe sin medir consecuencias, sintiéndome consciente. 'Él es el diablo y tengo que acabarlo, yo soy como un Mesías' o algo así pensé, sintiéndome con ese poder y seguro", detalló Ricardo al rememorar el asesinato de su hijo.

¿Qué pasó con Ricardo y cuál es su sentencia?

"Doy gracias a Dios que en el momento no estaba mi padre, tal vez se hubiera acercado y yo no hubiera medido el agredirlo. Cuando la policía me saca a declarar yo seguía mal, seguía convencido de que lo que había hecho estaba bien, seguía metido en el papel, pero era por mi esquizofrenia". Ricardo no recuerda como fue que llegó al área médica, cree que pudo haber perdido el conocimiento en algunos momentos: "despierto en la cama, amarrado, esposado y en mi viaje. Hasta días después empiezo a tener consciencia (...) me inyectaron y a seguir durmiendo. No sé ni en qué día desperté, estaba en el aislado y sentí tristeza al ver a mi hermano, me dio el bajón, pasé por una temporada de dolo".

Ricardo también confesó que fue atendido por psiquiatras y contó con el apoyo de sus familiares, quienes le explicaron sobre su enfermedad y las acciones que había cometido. Derivado de sus problemas de salud mental, Ricardo fue declarado como inimputable y un juez le ordenó como medida de seguridad 47 años y siete meses recluido en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Nezahualcoyotl.