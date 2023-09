“No maté a nadie que no lo merecía”: el crudo relato de Bocanegra, el narco que prefirió amar a la muerte que a su familia

Jorge Alberto Bocanegra de la Cruz está seguro en decir “yo no maté a nadie que no se lo merecía” mientras se describió como una persona buena onda, tranquilo, que no se mete con nadie y no es agresivo, dijo, y aseguró que todo lo que hizo cuando estaba en las calles como sicario y narco fue por trabajo, “nunca me obligaron a hacer nada que yo no quería hacer”.

Bocanegra quien ahora está preso y es originario de Macuspana, Tabasco, recordó que no estuvo mucho tiempo dentro del crimen organizado, desde 2021, aseveró a la activista Saskia Niño de Rivera. Su servicio al narco sucedió en Cancún, Quintana Roo, entidad a donde llegó tras escapar de Veracruz donde lo iban a matar, “pero le gané a la muerte”, sostuvo cuando afirmar que mató a sus agresores.

Bocanegra contó su relato a Saskia NIño de Rivera. Foto: Captura de pantalla

El día que Bocanegra entró al narco

Previo a llegar a Cancún, el capo vivió junto con su esposa en Chiapas un par de meses, pero le seguían la pista hasta que llegó a la Quintana Roo. Bocanegra señaló que entró al crimen organizado por voluntad propia y no por necesidad, dijo para el podcast Penitencia, de NIño de Rivera.

“No necesitaba ni el dinero, ni el trabajo. Solo que me gusta la vida, pero amo la muerte. No siento tristeza por nadie, ni por mí mismo”: Bocanegra.

Aunque el sicario está seguro que Dios es el que lo va a juzgar, no se arrepiente de sus crímenes y está consciente de que “cayó” por lo que sabe que pasará el resto de su vida dentro de la cárcel. La primera vez que mató como sicario tenía 27 años, llevaba dos años de haber salido de la cárcel tras pasar 5 años preso por robo de autos.

A Bocanegra siempre le gustó matar. Foto: Captura de pantalla

Antes de ser sicario, Bocanegra trabajaba en una vulcanizadora como llantero, pero tres meses después conoció a un amigo que lo invitó a delinquir como ladrones de carros, situación que no tuvo que pensar mucho. Durante 10 años fue consumidor de cocaína hasta que llegó a Cancún y dejó de consumirla.

Matar a su esposa lo llevó a ser encarcelado

Al quedarse sin trabajo ya con su esposa y una hija que tuvieron, vio al tío de su pareja que se dedicaba al narco y siempre tenía dinero, por ello decidió a hacer lo mismo que él, por ello se acercó a su familiar y aunque al inicio se negó a reclutarlo, finalmente accedió. Aunque parecía que caería con la policía por estar relacionado con el narco, fue arrestado el día que le dio un balazo a su esposa.

“Mi esposa era la que le valía madres todo, ya ebria. Estábamos en una fiesta, (yo) era el encargado, el comandante, a cada rato me hablaban (los compañeros narco). Había un vato que se reía mucho y no veía con quién. El hombre me veía que me iba y se reía de mí, no sé. regresé ya más prendido, fui por mi arma y le dije ‘voy a matar a alguien’”, dijo, pero una hora después volvió a la carga y fue ahí cuando le disparó a su esposa matándola frente a toda su familia, lo hizo por celos tras ver que le sonreía al hombre.

Pero atendiendo el código de los sicarios, primero pidió permiso a su esposa para saber si la podía matar, y así fue como terminó con su vida. Su hija vio el asesinato. Aunque Bocanegra dijo que no adora a la muerte, si gusta de ella al grado de que cada vez que descuartizaba a una persona le quitaba el estrés, “no me gustaba echar plomo, los descuartizaba, que sufran, el dia que a mí me agarraran iban a hacer lo mismo”.

Bocanegra tuvo otro hijo, y no le gustaría que ni él ni su hija trabajen como sicarios, aunque está consciente que podía suceder. Ambos no saben que está preso. Aunque su madre le preguntó en qué momento dejó de interesarse por su familia y preferir matar, Bocanegra lo desconoce. De lo que está seguro es que de no haber sido sicario se hubiera dedicado a ser contador ya que siempre le gustaron las matemáticas, pero ahora muestra un poco de incomodidad el saber que no podrá ver más a sus hijos.

