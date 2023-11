El cuerpo de le magistrade llega a Coahuila, su hermana pide ayuda: “no creemos que haya sido un hecho pasional”

Durante la madrugad de este miércoles, los restos de Jesús Ociel Baena Saucedo, le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes arribaron a Coahuila, estado de donde era originarie. En un mensaje, ante medios de comunicación, la familia de le funciere rechazó la versión de la Fiscalía del estado, la cual señala que el homicidio fue un crimen pasional.

El cuerpo de Ociel Baena arribó al recinto funeral Latinoamericano, en Saltillo, donde será despedido por sus familiares y amigos. No obstante, los seres queridos de le magistrade rompieron el silencio y exigieron a las autoridades que el caso sea esclarecido, ya que dudan sobre la versión que maneja la Fiscalía, la cual señala que se trató de un crimen pasional. “No creemos que haya sido un hecho pasional. Exigimos al estado de Aguascalientes que nos apoye. Que este caso se aclare”, sentenció Dulce, hermana de la víctima.

Le magistrade era originarie de Coahuila. Foto: @ocielbaena.

Sigue leyendo:

Papá de Ociel Baena asegura que la Fiscalía miente sobre la muerte del magistrade: "es una falta de respeto a la inteligencia"

Caso Ociel Baena: familia del magistrade rechaza hipótesis de la Fiscalía sobre que su pareja lo mató

¿Cómo era la relación entre le magistrade y su pareja?

Dulce también comentó que ella y su familia no creen en la versión de las autoridades, debido a que Dorian Herrera -pareja de le magistrade- y Ociel Baena eran conocidos por ser personas tranquilas y pacíficas, quienes además se querían mucho y tenían planes a futuro: "no hemos hablado con nadie. No nos han avisado nada. Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas. Se querían mucho, en ellos no existía la maldad. Es falso todo eso (la versión de la Fiscalía)", señaló.

Agregó que la pareja acababa de regresar de un viaje por Oaxaca y que ambos habían estado recibiendo amenazas de muerte: "acababan de llegar de su viaje de Oaxaca juntos, felices, contentos. Nosotros hablamos con él el domingo en la noche llegando del aeropuerto; estaban contentos los dos, estaban felices como siempre (...) se querían mucho, eran felices. (Su relación) era muy estable, ya llevaban mucho tiempo y tenían muchos planes a futuro".

Familiares piden que el caso se esclarezca y no haya impunidad. Foto: @ocielbaena.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de le magistrade Ociel Baena?

La hermana de Ociel Baena mencionó que será en los próximos días cuando la familia hablará sobre el caso, pero adelantó que piden la ayuda de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, para que el caso sea esclarecido y haya justicia por el asesinato de le magistrade: "quiero que mi hermano se quede en paz", dijo Dulce al ser cuestionada por la prensa.

Las primeras versiones sobre lo que ocurrió con le magistrade Ociel Baena sugieren que fue le funcionarie perdió la vida como consecuencia de heridas provocadas por su pareja, Dorian Herrera. Según el fiscal de Aguascalientes, Jesús Ortega Figueroa, Dorian asesinó a le magistrade atacándolo con una navaja de rasurar, para posteriormente suicidarse. El cuerpo de Ociel Baena presuntamente tendría 20 heridas, una de ellas en la yugular.