El padre de le magistrade, el señor Ociel Baena, durante los homenajes que se han realizado en el estado de Aguascalientes este martes 14 de noviembre, ejerció su derecho a no creer en las versiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y pidió a la sociedad civil no abandonar el caso de su hije Jesús Ociel, "no dejemos que se estanque, que no quede impune".

De igual forma, en compañía de colectivos y activistas LGBTQ+, Ociel Baena aseguró que la dependencia hidrocálida está mintiendo y "burlandose" de la inteligencia de la familia, quienes piden que se agoten todas las líneas de investigación, además de un proceso con perspectiva de género.