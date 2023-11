La familia de Jesús Ociel Baena, primer magistrade no binarie en México y América Latina, ha rechazado las hipótesis dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Aguascalientes que asegura que su muerte ocurrió como parte de un tema personal en el que no hubo terceras personas. La hermana del abogade, Cinthya Baena, expresó que elle y su pareja se querían mucho y que no existía maldad en su relación. Además, señaló que la pareja que venía llegando de su viaje de Oaxaca "tenía muchos planes a futuro".

En un encuentro con medios de comunicación, Cinthya Baena señaló que es falso lo que han dicho las autoridades de Aguascalientes. En este sentido, agregó que le pide a las y los funcionarios "que limpien el nombre" de su hermane. Incluso, advirtió que hasta el momento, los seres queridos de Ociel no han tenido ningún acercamiento con las instituciones, ni siquiera con la Fiscalía estatal.

Sobre el gran legado que dejó le primer magistrade en México, Cinthya Baena señaló que ella y su familia se sienten muy orgullosos. Sin embargo, reconoció que siempre le pidieron que tuviera cuidado. Sobre el tema, explicó que cuatro días previos a su lamentable fallecimiento, Ociel fue víctima de amenazas.

Al ser cuestionada por los medios, Cinthya explicó que su familia le pedía a Ociel que se cuidara por mera precaución. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la mujer expresó que "era una batalla muy difícil la que llevaba en contra de todos y por la ayuda de muchos".

"Lo vamos a recordar con mucho amor y a todo su esfuerzo y toda su batalla que llevaba", dijo la hermana de Ociel a medios.

Cinthya explicó que su familia le pedía a Ociel que se cuidara por mera precaución. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

¿Cuáles han sido las versiones de la Fiscalía de Aguascalientes sobre la muerte de Ociel Baena?

La mañana de este martes 14 de noviembre, Jesús Figueroa Ortega, fiscal del estado de Aguascalientes, aseguró que de acuerdo con sus investigaciones, Ociel y su pareja habían comenzado una discusión. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario aseguró que Dorian Daniel sería el presunto asesino del magistrade y que luego de cometer la agresión, se habría suicidado.

No obstante, cabe señalar que apenas un día antes, el fiscal había comunicado que debido a la forma en la que se encontraban los cuerpos, las lesiones habían sido provocados entre elles. Ante este panorama, la familia de Ociel no sólo ha pedido que se esclarezcan los hechos, sino que se limpie el nombre del magistrade.

"Justicia, que limpien su nombre, porque es falso todo lo que están diciendo", le pide Cinthya a las autoridades.