Aparición de chinches no debe ser motivo de alarma, afirma especialista de la UNAM

Ante reportes de presencia de chinches en algunos planteles, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha tomado como medida preventiva la fumigación de sus instalaciones, especialmente en Ciudad Universitaria; sin embargo, académicos, especialistas y hasta el rector Enrique Graue Wiechers han descartado una plaga de los insectos, que suelen alimentarse de la sangre de seres humanos, animales y que, de acuerdo con autoridades de salud, no representan riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas.

Debido a imágenes y vídeos que han circulado en redes sociales la situación ha escalado de a poco hasta el punto de prender las alarmas por un potencial problema de salud pública; al respecto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha descartado una emergencia sanitaria, pues no se han presentado solicitudes de atención médica por picaduras de los insectos.

Para el epidemiólogo Carlos Alberto Pantoja Meléndez no hay motivo de alarma pues, aunque la aparición de chinches preocupa a la población, una infestación no se traduce en enfermedad. En entrevista con el Heraldo de México, el también académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina descartó una plaga de los insectos, aunque confirmó su existencia en instalaciones de la UNAM.

“¿Hay una plaga? Yo no creo. ¿Puede haber? Sí, sí, puede haber”, comentó para esta casa editorial; sin embargo, aclaró que en las instalaciones universitarias también hay presencia de piojos y garrapatas, que pueden confundirse con chinches, especialmente en el estado previo a llenarse de sangre pues, tras alimentarse, estos artrópodos pueden aumentar entre 50 y 200 por ciento su peso y longitud, e incluso pueden sobrevivir durante un año completamente saciadas.

Desde el pasado 15 de septiembre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron la aparición de chinches en trenes de la Línea A, que corre desde La Paz hasta la terminal de Pantitlán. Lo anterior resultó en la fumigación de los convoyes y las instalaciones, aunque el propio medio de transporte negó la presencia de los insectos.

Menos de dos semanas después, el 27 de septiembre, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) número 9, ubicado en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron una supuesta infestación de chinches al interior del plantel, y ante los diversos casos de picaduras realizaron un bloqueo sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en demanda de educación de calidad en condiciones de salubridad.

Tan sólo un día después, el 28 de septiembre, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió sus actividades tras denuncias por la presunta presencia de los pequeños insectos en las instalaciones, e informó que llevarían a cabo labores de fumigación. La situación se repitió en otras facultades de la máxima casa de estudios, como las de Ciencias Políticas y Sociales, Veterinaria y Derecho.

Al paro de actividades también se sumaron las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Iztacala y Cuautitlán; mientras tanto, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) cerrará sus cinco sedes para realizar una inspección sanitaria y fumigación preventiva, por lo que reanudarán las clases hasta el próximo lunes 9 de octubre.

Incluso a partir del pasado 2 de octubre, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) suspendió todas las actividades en su plantel del Centro Histórico debido a la presunta infestación de chinches. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso con el propósito de llevar a cabo una fumigación exhaustiva en todas las áreas del recinto para erradicar cualquier posible plaga.

Desde ayer, jueves 5 de octubre, las clases presenciales fueron suspendidas hasta nuevo aviso para realizar controles sanitarios y fumigaciones de manera escalonada en todas las facultades y dependencias adscritas a UNAM, “con el propósito de generar tranquilidad” en la comunidad universitaria.

Sin embargo, la máxima casa de estudios negó la existencia de los artrópodos en sus planteles, pues "fueron generalizados los señalamientos de que en ningún espacio ha sido detectada alguna plaga de insectos, incluidas las chinches”, y reiteró que, las imágenes de picaduras difundidas en redes sociales, aparentemente, son ocasionadas por chinches de cama, que no representan riesgos para los estudiantes.

Incluso el rector saliente, Enrique Graue, afirmó que "no han encontrado ni una sola" chinche en los recintos universitarios y, en entrevista con medios de comunicación, retó a demostrar la existencia de los insectos, aunque ante la inquietud del alumnado se realizan trabajos de fumigación.

Aunque ya realiza fumigaciones de rutina, ante las numerosas quejas por la presencia de insectos, la UNAM ha decidido intensificar las medidas de precaución, que algunos especialistas consideran apresuradas. A decir de Carlos Pantoja, los trabajos se realizan para evitar que escale el estrés de la comunidad, ante el alarmismo provocado por noticias en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales.

“Yo creo que fue más en un sentido de evitar el estrés y prevenir cualquier situación, pero... chinches hay en todos lados. ¿Cuándo es cuando uno recomienda fumigar? Cuando hay una infestación, cuando uno las ve en todos lados. Nos damos cuenta cuando ya es un problema. Cuando ya tienen muchos, ya se les ve, etc. Entonces decimos que está infestado. En ese momento se da un tratamiento”, explicó a este medio, y añadió:

“Creo que la gente se alarmó un poco de más. A lo mejor esto de las redes sociales es cierto. Tomó una dimensión que no se justifica, pero no creo que sea un problema. Lo que no tenemos son enfermedades transmitidas por ese vector. El que haya o no una infestación... Primero, yo no la veo. El que hayan encontrado algunos casos, algunas chinches, no demuestran que haya una infestación. Es mejor estar tranquilos”.