Línea 1 del Metro: ¿cuándo abre la estación Salto del Agua tras la remodelación?

El Metro de la Ciudad de México es el medio de transporte más importante para miles de capitalinos, quienes diariamente lo utilizan para llevar a acabo sus traslados. Por ello, de forma frecuente las autoridades de la ciudad realizan trabajos para darle mantenimiento a los trenes, estaciones y líneas; tal es el caso de la Línea 1, la cual presenta afectaciones por servicios de remodelación. En su más reciente informa, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que los trabajos están terminados y que ya solo falta la fase de certificación, por lo que se espera que vuelva a funcionar de forma habitual para el mes de octubre.

“Hoy termina el periodo de pruebas de la Línea 1 del Metro, ya reconstruida y comienza la última fase, la fase de la certificación, eso quiere decir que para el próximo informe mensual que tengamos, ya debe estar funcionando la Línea 1 del Metro”, mencionó el jefe de Gobierno el pasado 30 de septiembre en conferencia de prensa. “La idea es que en el plazo del siguiente mes esté abierta ya la Línea 1, del tramo que va de Pantitlán a Isabel La Católica. Son tres cosas importantes, porque vamos a estar en la parte final del año trabajando en el siguiente tramo de la Línea 1”, agregó.

Se espera que durante el mes de octubre comience a operar la Línea 1. Foto: cuartoscuro.

¿Qué estaciones estarán funcionando?

Cabe mencionar que, pese a que la Línea ya estará funcionando, el mandatario local no mencionó qué pasará con la estación Salto del Agua, la cual es la última estación del recorrido y hace transbordo con la Línea 8 del sistema de transporte público. Ante lo dicho por el funcionario, cientos de personas comenzaron a cuestionarse sobre cuáles serán las estaciones que se abrirán al público, pero, hasta ahora, no es posible conocer qué estaciones brindaran servicio y cuáles no.

Hasta ahora, los trabajos de remodelación en la Línea 1 del Metro se han extendido por varios meses, esto debido a que ha habido retrasos en los tiempos establecidos para llevar a cabo sus remodelaciones. Actualmente, las estaciones que permanecen cerradas son: Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica y Salto del Agua.

Actualmente la línea está cerrada. Foto: cuartoscuro.

Fue el pasado 11 de julio cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre temporal de la Línea 1, la cual corre de Salto del Agua hasta Pantitlán, el sistema de transporte cerró sus puertas con el objetivo de modernizar los trenes y mejorar las instalaciones. Se tenía previsto que para febrero del presente año estuviera listo, sin embargo, se postergó.

