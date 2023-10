Bloqueos en la CDMX: trabajadores del Poder Judicial encabezan el tercer día de manifestaciones contra la desaparición de fideicomisos

Por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan en la Avenida Insurgentes Sur, casi esquina Avenida de la Paz, en la colonia San Ángel de la Alcaldía Álvaro Obregón. El motivo de la protesta es por que la Cámara de Diputados aprobó anoche el retiro de 13 de los 14 fideicomisos que se les otorgaba, con 259 votos a favor y 205 en contra, para el retiro de los fideicomisos, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos.

Los trabajadores se encuentran en la orilla de la calle, con cartulinas donde expones sus inconformidades. El lugar se encuentran resguardado por Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los trabajadores no quieren comentar nada, sólo que hoy no van a cerrar la vialidad, ya que no ganaron nada con la aprobación de la desaparición de las Fideicomisos.

En la sede de San Lázaro, ubicada en Eduardo Molina y Calzada Ignacio Zaragoza, la situación es similar, no hay acceso a las oficinas, los trabajadores realizan mítin y mencionan que podrían llegar a un paro nacional.

Amenazan con ir a paro nacional

FOTO: Mario Miranda

En Reforma y Bucareli también ha manifestación

Otra manifestación se registra en Reforma, al cruce con Bucareli, por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, para exigir que el senado frene el retiro de los fideicomisos, aprobado por la cámara de diputados la noche de ayer. Con cortes intermitentes a Reforma, en dirección al norte y un bloqueo permanente en el Eje 1 Poniente, solicitan el respeto a la autonomía de poderes.

En Reforma y Bucareli hay otro grupo de trabajadores manifestándose

FOTO: Gerardo Galicia

Trabajadores del Poder Judicial convocan a paro nacional

Durante las manifestaciones que se realizan por el recorte presupuestal al Poder Judicial, los empleados realizan un consenso en las escalinatas del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar las acciones a seguir luego que en la Cámara de Diputados se aprobara la extinción de 13 de sus fideicomisos.

Sin bloquear vialidades, los trabajadores de las distintas áreas se mantienen gritando consignas en su mayoría haciendo un llamado a la unidad y convocando a un paro nacional. A pesar de la protesta la circulación del Eje 3 Ote, la Av Eduardo Molina y Zaragoza continúan abiertas, aunque con una discreta presencia de elementos policiacos, pendientes para hacer cierres a la circulación, en caso de ser necesario.

¿En dónde se realizan las manifestaciones?

Los empleados del Poder Judicial de la Federación se manifiestan en diferentes puntos de la Ciudad de México. Uno de ellos es en la sede del Congreso de la Unión, en San Lázaro.

La sede del Congreso de la Unión es uno de los lugares en donde se realizan las manifestaciones

FOTO: Google

Con información de Mario Miranda y Gerardo Galicia

SEGUIR LEYENDO:

Luis María Aguilar defiende al Poder Judicial: "La Constitución es nuestra guía, no los intereses de la política"

Sal con tiempo: marchas y bloqueos que afectarán la CDMX hoy 18 de octubre

Desafía AMLO al Poder Judicial y mete en apuros a Morena y a la CDMX

MIRA AQUÍ LOS VIDEOS: