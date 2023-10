Luis María Aguilar defiende al Poder Judicial: "La Constitución es nuestra guía, no los intereses de la política"

Es mentira que alguno de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) beneficie a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son para que el personal judicial se desempeñe con independencia, aseguró el integrante del máximo tribunal Luis María Aguilar Morales.

“Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros, ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos algún privilegio para los ministros de la Suprema Corte, están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México”, enfatizó durante la inauguración del Congreso Internacional. Los retos de la Judicatura, que se realiza en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Desde el lunes, integrantes de este órgano se han manifestado en las calles para exigir que se respeten los fideicomisos y su presupuesto. FOTO: Archivo.

Hay una campaña para desestabilizar al Poder Judicial: Luis María Aguilar

Aguilar Morales acudió en representación de la ministra presidenta Norma Piña y aseguró que no faltan las voces que por intereses, muy particulares, procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros y, en consecuencia, el andamiaje de todo el personal del PJF.

“Creo que los retos son fundamentales porque tenemos que encontrar las soluciones, con respeto y sobre todo con base en la Constitución, la Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales”, indicó.

Piden que se respete la autonomía de este órgano. FOTO: Cuartoscuro.

Recordó los principios para la independencia judicial que fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en 1985 y que México se comprometió a respetar, entre estos, que los juzgadores resuelvan sin intromisiones, por lo que Aguilar Morales se refirió a que se quieran revisar sentencias porque no les convienen a ciertas personas y las consideran “indebidas”. Otro principio internacional es que la ley debe garantizar la seguridad de los jueces, así como una remuneración y condiciones adecuadas de retiro.

“Las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios que las remuneraciones y condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad, no es un privilegio, no es cuestión de tener cosas adicionales”, aseguró.

Las declaraciones de AMLO y las de Norma Piña se han contrapuesto en diversas ocasiones. FOTO: Cuartoscuro.

Protegerán al Poder Poder Judicial

Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), aseguró que los impartidores de justicia rechazan todo acto que busque vulnerar la independencia y autonomía del PJF.

“No somos privilegiados, no actuamos por consigna, tampoco nos distinguimos por “los de arriba” o por “los de abajo”, obtenemos nuestros cargos constitucionalmente encomendados con base en el conocimiento y a través de la carrera judicial”, dijo.

Señaló que los juzgadores no hacen discursos políticos porque sus argumentos están en sus resoluciones. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que el máximo órgano electoral facilita la transición pacífica del Poder público.

El PJF sería reformado gracias a la intervención del Congreso mexicano. FOTO: Archivo.

"La justicia que se imparte desde el tribunal electoral federal tiene como misión brindar estabilidad, contribuir a la certeza y especialmente a la paz social. Nuestras sentencias, que se espera que estén relacionadas con el poder del derecho y no con las razones del poder, que sean justas deben atender los conflictos políticos, partidistas, los conflictos electorales con oportunidad, pero sobre todo deben facilitar la transmisión pacífica del poder público", indicó.

Aseguró que uno de los bienes públicos que más le preocupa a los mexicanos, es el acceso a la justicia y a la impartición con responsabilidad social. Dijo también que un estado de derecho eficaz que contribuye al desarrollo democrático, político, social, económico de nuestro país, requiere de tribunales abiertos, pues son claves de todo el sistema legal y el sistema social. También estuvo presente el director de la Facultad, Raún Contreras Bustamante.

"A través de las sentencias de jueces y juezas podemos abonar a ser efectivos los anhelos de igualdad, de paz y de libertad, la función judicial, independiente, imparcial y objetiva contribuye a que la justicia en acción sea más estable y predecible, esto tiene un gran valor para la gente que cuida los tribunales y para la ciudadanía en general porque fortalece por un lado la confianza social, es la confianza en las instituciones, en el Estado de derecho y finalmente en el sistema democrático", aseveró.

