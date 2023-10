Diputados aprueban eliminación de fideicomisos del PJF

A pesar de la defensa de la oposición en la Cámara de Diputados, la coalición “Juntos Hacemos Historia”, aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con el que se ahorrarán 15 mil millones de pesos que serán destinados para apoyos a personas con discapacidad.

La propuesta aprobada que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que “Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

El objetivo primordial del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos

Créditos: Archivo

Ignacio Mier: la eliminación es respetuosa de los derechos de los trabajadores

Expone que “Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el párrafo anterior y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables”.

En una ríspida discusión, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, responsable de la propuesta señaló que esta reforma es pertinente, necesaria y legal. Reiteró que es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

En tribuna, pidió “no ser ingenuos” ya que aseguró que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza a los trabajadores como escudo humano ya que ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria, el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores.

“Que no les mientan, que no los usen de escudo humano. 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos, esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos”

“No hay que ser ingenuos, existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido”, indicó.

Luis Espinoza Cházaro: "La desaparición de estos fideicomisos es una venganza política"

La respuesta vino de inmediato por parte Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, quien señaló que, si no afectará a los trabajadores, no estarían manifestándose a las afueras del Palacio Legislativo. Expresó que la discusión en torno a los fideicomisos no es nueva, pero se da en venganza contra la ministra Norma Piña, que no accede a las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es ahora que viene un cambio de una presidenta que no está a disposición del presidente de la República, eso, aquí y en China se llama división de poderes, compañeros y compañeros de Morena, pero no lo vieron tres años, lo vienen a ver hasta ahora que está Norma Piña. La desaparición de estos fideicomisos es una venganza política de López Obrador contra la ministra Piña”, aseveró.

Del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, aseguró que el dictamen que desaparece los fideicomisos constituye un golpe frontal a los derechos adquiridos de los trabajadores del PJ y a la división de poderes que busca debilitar al Poder Judicial.

“Detrás de un falso discurso de austeridad, hay un intento por debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo al estado de derecho”, dijo.

Antes, al fundamentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo indicó que el objetivo primordial del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos, en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.

“La división de poderes es un aspecto fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Cada uno de los tres poderes del estado, tiene facultades específicas que requieren estar equilibradas en un esquema de frenos y contrapesos, y deben ser desempleadas con los más altos estándares de profesionalismo, velando siempre por el bienestar de la población y haciendo uso racional y eficiente de los recursos públicos. El proyecto de decreto que presentamos hoy, busca establecer estos principios fundamentales”, planteó.

Después de la aprobación en lo general, los diputados federales presentaron 69 reservas: 29 del PRD, 13 del PT, 12 de Morena, 10 del PAN, 4 de Movimiento Ciudadano y una del PRI.

