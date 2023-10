Desafía AMLO al Poder Judicial y mete en apuros a Morena y a la CDMX

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación desquiciaron ayer diversos puntos de la CDMX, con protestas y bloqueos en contra del recorte presupuestal anunciado para el próximo año.

Pero la decisión está tomada: el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que no dará marcha atrás a su propuesta de reducir 15 mil millones de pesos, sobre todo en fideicomisos, porque sólo sirven para que ministros y magistrados se den la gran vida. Los acusó, además, de no trabajar y de legitimar corruptelas y robos en despoblado a los más desprotegidos en el país.

Lo que no dijo el mandatario es que, en este momento, está en manos del Poder Judicial resolver y legitimar el proceso de Morena para elegir candidatos en nueve entidades que renuevan gubernaturas en 2024.

Y se pensaría que el recorte presupuestal y la resolución de los procesos internos son dos temas que nada tienen que ver, pero dadas las circunstancias no pueden dejar de relacionarse uno con otro.

Y quien, de una u otra forma, tiene la sartén por el mango, no es necesariamente el inquilino de Palacio. La ministra Norma Piña es muy hábil: desde la sombra puso en marcha una estrategia para evitar que le quiten recursos, echando mano incluso del Tribunal Electoral.

Más aún cuando son militantes, legisladores o personajes clave de Morena, los que atiborran de impugnaciones al Poder Judicial.

El lunes pasado, Mario Delgado reunió a los 54 finalistas de nueve entidades. Les dio a conocer las reglas del juego y les leyó la cartilla para evitar conflictos, pero no contaba que las dificultades vendrían de quienes no llegaron a la final.

La senadora Lucy Meza impugnó el proceso porque no fue incluida en la lista final de Morelos. Pero no es la única, en la CDMX se prevé que haga lo propio el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, igual que otros compañeros de Jalisco, Yucatán y Puebla.

Esto quiere decir que, sin proponérselo, AMLO hizo rehén a Morena de las decisiones del máximo órgano electoral del país, cuyos magistrados tienen en sus manos la decisión de validar los procesos para elegir candidatos y candidatas en nueve estados, incluyendo la capital del país.

Más cuando el proceso interno se salió de control, porque lograron meter en cintura a 54 aspirantes, pero no a quienes quedaron fuera de las listas finales.

Se les hizo bolas el engrudo. Ahora, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum buscan la ruta de salida y nadie sabe cuál es, a menos que Morena en San Lázaro ablande su postura con los recortes presupuestales.

***

Y EN ESTE TIEMPO DE DEFINICIONES, una fuente cercana a la cúpula de Morena me informó que la capital del país será la primera entidad en definir si tendrán candidata o candidato, entre Clara Brugada u Omar García Harfuch.

A partir de ahí se establecerá en qué estados se postulará hombres o mujeres, porque de acuerdo con la resolución del INE, de las nueve gubernaturas en disputa, cinco deben ser para mujeres y cuatro para varones.

***

EN EL MUNDO DE LA DIPLOMACIA y la seguridad nacional, más de uno se quedó con el ojo de plato cuando escuchó el anuncio del presidente López Obrador de que la 4T negociaría con el grupo terrorista Hamas la liberación de dos mexicanos que tiene presuntamente secuestrados.

Esa decisión equivale a que el gobierno de otro país negocie con el Cártel Jalisco o el del Golfo, la liberación de ciudadanos levantados o retenidos ilegalmente.

Representantes de gobiernos extranjeros en nuestro país no daban crédito a lo que escucharon del mandatario mexicano. Nunca habían visto algo parecido en otros lugares del mundo.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Poner a alguien en un aprieto es como darle un rompecabezas sin solución”.

