Clara Brugada suma adeptos en Tlalpan, afirma conocer sus necesidades

Ante más de tres mil vecinos, organizaciones y movimientos sociales de Tlalpan, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que es consciente de las carencias que tienen los capitalinos por lo que insistió en la necesidad de consolidar un proyecto progresista.

Desde Huipulco, la exalcaldesa mencionó que en varias alcaldías se han sumado apoyos para lograr darle seguimiento a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, por lo que afirmó estar comprometida con la continuación, el trabajo y consolidar un proyecto progresista y democrático en toda la ciudad.

“(La CDMX) es nuestro hogar, es la capital de todas y de todos los mexicanos y por ello debemos sentirnos orgullosos de sus transformaciones, porque es la ciudad generadora de bienestar y prosperidad, es espacio de oportunidades para los negocios, las inversiones y el empleo”, sostuvo.

Añadió que ha trabajado por mejorar esta ciudad desde hace cuarenta años, conoce los problemas que enfrenta, sus grandes desafíos, su enorme diversidad y sus grandes oportunidades, por ello, “no permitiré que el pesimismo y fatalismo de la derecha avancen, porque somos una inmensa mayoría que no se conforma, que trabaja y vence cada reto que se nos presenta”, subrayó.

Afirmó que tiene la experiencia de haber gobernado la alcaldía más poblada, diversa y compleja de la ciudad, y en este tiempo se logró instaurar un modelo de gobierno innovador, honesto, eficiente y lograron transformar Iztapalapa en un mejor lugar para vivir y trabajar.

“Creo en la política como servicio público y como acción transformadora, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo son mis valores fundamentales, y estoy plenamente convencida que la ciudad requiere de claridad en su futuro y que este momento es crucial para la historia”, sostuvo.