VIDEO: mexicana es "detenida" en el aeropuerto de Los Ángeles por una botella de chile, sospechaban de drogas

TikTok se ha convertido en la plataforma preferida para millones de internautas, quienes cada día comparten clips de comedia, consejos de belleza, experiencias de vida y más. En este contexto, una mujer mexicana se volvió viral en la red social china tras revelar que fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por intentar transportar un famoso producto mexicano a territorio estadounidense; se trata de una botella de chile en polvo de la marca Tajín, la cual es popular en el país ya que se utiliza para degustar botanas.

La internauta, identificada como @erika._miranda compartió los momentos de tensión que vivió en el aeropuerto de Los Ángeles, luego de que un guardia de seguridad inspeccionó sus pertenencias y la acusó por presuntamente llevar droga. La joven mostró que la supuesta "cocaína" en realidad era una botella de chile en polvo de la marca Tajín. En el clip se observa al uniformado realizando pruebas antinarcóticos al producto, mientras que la mujer mira a la cámara y se ríe de la experiencia que está viviendo.

La botella de chile en polvo pasó por diversas pruebas. Foto: @erika._miranda.

Mujer fue "detenida" por transportar chile en polvo

En las imágenes, compartidas por Erika, se ve que la policía del aeropuerto realizó toda clase de pruebas al chile en polvo. El oficial encargado de inspeccionar el producto colocó una muestra de Tajín sobre una mesa de metal y lo inspeccionó con diferentes técnicas para identificar si dentro del polvo había algún tipo de droga, tal como la cocaína, la cual usualmente ingresa a territorio estadounidense escondido entre las pertenencias de las y los pasajeros. En el clip se observa que la mujer tomó la situación con humor y no cayó víctima del miedo.

A lo largo del video se observa que Erika no se intimido ante las dudas del oficial del aeropuerto. La joven tomó con humor lo sucedido y bromeó con otras personas que se encontraban en la sala. De igual manera, al momento de compartir el video, la protagonista escribió "dime que eres mexicana sin decirme que eres mexicana", lo que causó risas entre los demás internautas. Las imágenes han conseguido más de medio millón de reproducciones, acumulan más de 35 mil "me gusta" y cerca de 700 comentarios.

La joven tomó con calma lo sucedido. Foto: @erika._miranda.????

Estos fueron los comentarios más populares

"La prueba se tenía que hacer en una rebanada de jícama"; "Qué nervios aunque sepas que no hiciste nada malo, yo hasta hubiera dudado del que me lo vendió en la tienda"; "Lo triste es que se desperdicio tajín en esas pruebas"; "Sería una fregada que el trajín haga reacción como coca"; "No me río, porque perfectamente podría ser yo"; "A mí me quitaron mi botella de salsa"; y "cuándo llevas a México en tu corazón no dirás nada pero habrá señales", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

