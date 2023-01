Ovidio Guzmán: presentan primera FOTO oficial tras su detención

Este viernes se dio a conocer la primera fotografía oficial de Ovidio "N", alias "El Ratón", integrante del Cártel "Los Menores", tras su detención la madrugada del jueves en Sinaloa. El presunto narcotraficante es uno de los principales objetivos criminales y es hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos, condenado por narcotrafico.

Guzmán López se encuentra detenido en el penal del Altiplano, Estado de México donde es custodiado bajo un fuerte operativo de seguridad que incluye presencia militar y de la Guardia Nacional dentro y fuera del centro penitenciario. Fue detenido luego de un operativo del gobierno federal en la región de Jesús María, Culiacán.

Primera imagen de Ovidio Guzmán tras su captura. Foto: Cuartoscuro

En las últimas horas el hijo de "El Chapo" fue presentado ante las autoridades quienes le tomaron huellas dactilares y revisado por personal médico, además se encuentra en aislamiento, siguiendo los protocolos de todos los detenidos ante la ola de Covid-19, según dieron a conocer autoridades.

AMLO: no habrá extradición exprés de Ovidio "N" a Estados Unidos

Aunque Estados Unidos presentó desde 2019 la solicitud de extradición del capo, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el presidente Obrador aclaró que habrá vía rápida o fast track para extraditar a Estados Unidos a Ovidio "N" alias “El Ratón”. Cabe destacar que un juez federal ya otorgó un amparo para que no sea extraditado al país vecino.

“Los jueces en México deciden no es nada más la solicitud sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite, y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, fast track, no es: ‘a ver, ahí te lo enviamos’, eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos; aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de derecho que se tiene que respetar”, dijo.

Durante La Mañanera, AMLO habló de la detención. Foto: Cuartoscuro

Operativo de captura dejó 29 muertos

La mañana de este viernes durante la conferencia Mañanera del presidente López Obrador autoridades federales dieron a concoer el operativo de recaptura del Ovidio Guzmán, detallaron que su captura se dio luego de seis meses. Resultaron 10 militares muertos y 35 lesionados, mientras 19 agresores fallecieron y 21 más fueron detenidos, dijo Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las fuerzas federales trabajan en coordinación con el gobierno de Sinaloa para proteger a la población luego de la detención de Ovidio. Anunció que se mantendrán en los estados los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de la Guardia Nacional en el estado.

Fuerzas militares resguardan el penal del Altiplano. Foto: Cuartoscuro

Culiacán, vive horas de terror

Tras la captura del lider del Cártel "Los Menores", célula del Cártel de Sinaloa, municipios como Culiacán, Mazatlán, y Los Mochis registraron eventos de violencia. Al entrar en ciudades como Culiacán, se percibe el olor a humo y durante las primeras horas del día resultaba inevitable observar los vehículos quemados en medio de vialidades importantes.

A pesar de ello, muchas personas decidieron salir a las calles y empezar otra lucha, la batalla por apropiarse de la ciudad que los sicarios del Cártel de Sinaloa les quitaron el jueves 5 de diciembre y horas después se registraron actos de rapiña en varios comercios. Todavía a las 6:00 de la mañana de este viernes la caja de un tráiler ardía sobre el boulevard Maquio Clouthier, pero rápidamente bomberos acudieron a sofocar el siniestro.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio a conocer este viernes que un niño de 14 años resultó herido tras los enfrentamiento registrados el jueves.

“Hay un niño de 14 años herido, fue operado y ahora está en terapia intensiva. Es un niño de la población de Paredones, eso es lo que trascendió ayer, fue atendido y está en el hospital”.

El Ayuntamiento de Culiacán inició el retiro de vehículos quemados. Foto: FB

