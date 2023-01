¿Violencia por captura de Ovidio Guzmán fue un acto de 'narcoterrorismo'? Experto lo explica

Culiacán, Sinaloa, amaneció este jueves con múltiples reportes de violencia registrados en diferentes partes de la ciudad; desde la madrugada en redes sociales habitantes de la capital y poblados vecinos publicaron videos y fotografías que mostraban vialidades bloqueadas con vehículos incendiados, balaceras y enfrentamientos que aterrorizaron a los pobladores. Este nuevo episodio de violencia les trajo a la memoria aquella similar jornada que vivieron aquel 17 de octubre de 20129, cuando la ciudad quedó sitiada tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, oscuro capítulo de la historia local conocido como "El Culiacanazo".

Con el paso de las horas se confirmaría que, de nueva cuenta, el origen de estas acciones coordinadas por grupos del crimen organizado fue la recaptura de este capo del Cartel de Sinaloa, tal como lo dio a conocer a las 13:00 horas de ayer en conferencia de prensa el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval González. "La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio 'N', presunto líder de la fracción 'Los Menores' afín al Cártel del Pacífico", informó el titilar de la Sedena.

Así amaneció Culiacán este jueves 5 de enero. FOTO: Cuartoscuro

Captura de Ovidio, el detonante de la violencia en Culiacán

Fue precisamente el operativo implementado, que devino en la captura del narcotraficante conocido también con el alias de "El Ratón", lo que habría detonado las balaceras y narcobloqueos que sumieron a Sinaloa de nuevo en el miedo y la zozobra. Las acciones de violencia incluso se manifestaron en el Aeropuerto de Culiacán, en donde al menos dos aeronaves fueron atacadas con ráfagas de armas de alto calibre desde la periferia de la Terminal Aérea, sin que hasta el momento se reportaran civiles heridos. Ante los hechos de violencia, autoridades locales hicieron desde temprana hora de ayer un llamado a la población a permanecer en sus casas y no exponerse a las agresiones.

La capital de Sinaloa volvió a vivir diversos actos violentos. FOTO: EFE

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo reportó durante una entrevista “agresiones, despojo de vehículos y bloqueos a avenidas” en distintas partes de Culiacán, mismos que comenzaron durante la madrugada del jueves: “Se están presentando diferentes bloqueos en la ciudad. Ahorita la invitación a la ciudadanía es que si no tienen a nada a que salir, no salgan”, advirtió en su mensaje. Ante los hechos violentos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa determinó suspender en su totalidad las actividades docentes y administrativas en toda la capital del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes.

¿Ataques fueron acciones de 'narcoterrorismo'?

En un nuevo contexto de violencia como el padecido este jueves por decenas de miles de personas en Sinaloa, muchos se cuestionan si este tipo de violentas acciones, coordinadas y puestas en marcha por grupos delictivos, constituyen actos con matices de "narcoterrorismo" en México. En respuesta, Ramón Celaya Gamboa, abogado y consultor especialista en Inteligencia, Seguridad y Fuerzas. Armadas, descartó totalmente esta posibilidad: "Todos estos actos son consustancial a la captura (de Ovidio Guzmán) por sí mismo, no un acto como tal de 'narcoterrorismo' porque en realidad, ni el propio Gobierno ha reconocido que exista un acto de esta naturaleza en el país", declaró en entrevista con El Heraldo Digital.

Elementos de la Guardia Nacional patrullan las calles. FOTO: Cuartoscuro

Para el experto en seguridad jurídicamente es difícil calificar como actos de 'narcoterrorismo' lo ocurrido ayer en Sinaloa: "Es complejo porque si jurídicamente tratamos de identificar qué es el 'narcoterrorismo', tenemos varios inconvenientes jurídicos para acreditarlo por una parte."

"Todavía no podemos pasar de esa fase de la violencia (...) Lo que vimos hoy (jueves) fue la captura exitosa, un operativo exitoso del Gobierno federal, que era un pendiente dados los hechos del 'Culiacanazo' que todos conocemos", declaró el maestro en Ciencias Penales.

No existe la figura jurídica: experto

El día de ayer los habitantes de Culiacán y millones de mexicanos atestiguaron hechos violentos que se dieron como consecuencia de la detención de uno de los hombres más buscados en nuestro país, destacó Celaya Gamboa, quien además aclaró que la figura jurídica de 'narcoterrorismo' no existe en México.

Fuerzas Armadas han implementado operativos especiales en la región. FOTO: Cuartoscuro

"El tipo legal del terrorismo de acuerdo al código penal federal es muy ambiguo por una parte y amplio en su redacción. Quiere decir que para que se pueda acreditar el terrorismo, porque no existe la figura de 'narcoterrorismo', se requieren actos que vayan encaminados a causar terror en la población pero de manera sistemática. Por lo que de acuerdo a la dogmática penal y al derecho penal mexicano, siempre se ha dicho que no son actos reiterados, que son actos aislados, actos esporádicos y que por eso no se puede hablar de terrorismo en México", expuso.

Específicamente, las violentas acciones de ayer fueron actos delincuenciales como consecuencia de la detención del capo, las cuales tenían como objetivo entorpecer el operativo implementado para detener a "El Ratón" y rescatar a Ovidio Guzmán, refirió el especialista.

"El 'narcoterrorismo' en México como figura jurídica y operacional no existe, existe el terrorismo legalmente hablando. Cuando pasamos a una parte operacional," agregó.

Terrorismo y los coches bomba en Cd. Juárez

El abogado penalista indicó que actos de terrorismo no existen en nuestro país, aunque recordó el caso de los coches bomba en Ciudad Juárez en años pasados: "En México no tenemos antecedentes de este tipo, tenemos actos extremadamente violentos que se han cometido en distintas partes del país. Incluso en Ciudad Juárez hubo coches bomba. Ese es un asunto conceptual, jurídicamente no se ha podido comprobar uno solo en México."

Titulares de la Sedena, SSPC y de la Semar durante la conferencia de prensa de este jueves. FOTO: Cuartoscuro

Ramón Celaya Gamboa aseguró que duda que la captura de Ovidio Guzmán detone la violencia en esta región del país:

"Los delincuentes siempre van a tratar de infundir miedo en la población, porque con esto logran alcanzar su cometido (...) Habrá quienes afirmen que la violencia se va a recrudecer, yo creo que no va a ser así, tomando en cuenta los antecedentes que tenemos en hechos similares. Cuando se capturó a 'El Chapo' Guzmán se hablaba que prácticamente el estado de Sinaloa se había a paralizar, se iba. a detener, no fue así", refirió el abogado, quien consideró lo de ayer un "hecho consumado".

"Y yo creo que como es ya un hecho consumado, esperamos que en un plazo breve pueda cumplimentarse la orden de aprehensión con fines provisionales de extradición para que pueda enfrentar las acusaciones que hay en su contra," concluyó.

Imagen aérea de los bloqueos y quema de vehículos en Culiacán. FOTO: Especial

Así fue la captura de "El Ratón"

Luis Cresencio Sandoval declaró en conferencia de prensa que luego que el personal militar realizara reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, logró la detención de Ovidio Guzmán, la cual fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del grupo criminal en donde llevaba a cabo sus actividades ilícitas:

"Personal de la Guardia nacional con apoyo y distancia del Ejército Mexicano lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo Pick-Up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales", destacó.

El titular de la Sedena informó sobre el operativo de captura de Ovidio Guzmán. FOTO: Cuartoscuro

Para ejecutar el operativo de ayer la Guardia Nacional se coordinó con la Novena Zona Militar en Culiacán y así se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, informó el titular de la Sedena. Uno de los cercos perimetrales establecidos detuvo la marcha de varios vehículos e hizo descender a las personas que se encontraban en su interior. Momento en que los guardias nacionales fueron objeto de una agresión armada, por lo que procedieron a actuar de conformidad a lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, destacó el funcionario.

"Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio 'N' entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana", se informó la tarde de ayer. El hijo de Joaquín Guzmán Loera encabezaba la lista de los 15 delincuentes prioritarios para México a ser detenidos y extraditados. Además, figuraba entre los más buscados por Estados Unidos.

Trasladan a hijo de "El Chapo" Guzmán a la CDMX

Ovidio Guzmán fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO en la CDMX. FOTO: Especial

Tras la captura de Ovidio Guzmán en la sindicatura de Jesús María, las Fuerzas Armadas lo trasladaron a la Ciudad de México y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público federal para determinar su situación jurídica, informó Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, en una rueda de prensa.

“El detenido (Ovidio “N”) fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para ser puesto a disposición del agente del ministerio público federal y determinar su situación jurídica”, declaró sin detallar los cargos ni admitir preguntas.

