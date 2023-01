FOTO | Difunden la primera imagen de Ovidio Guzmán detenido

En redes sociales se dio a cocer la primera imagen de Ovidio Guzmán López luego de ser detenido por las autoridades mexicanas la mañana de este jueves. El hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, apareció en la fotografía luciendo un chaleco reflejante en color naranja y custodiado por por elementos de seguridad. La instantánea fue capturada a metros de distancia, mientras "El Ratón" era subido a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, presuntamente dentro las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La fotografía fue compartida inicialmente el medio Milenio, posteriormente fue difundida en diversas redes sociales como Twitter y Facebook. Cabe mencionar que es la primera imagen que se tiene del capo desde su primer arresto en 2019, cuando fue liberado por indicaciones del Gobierno Federal para evitar que un grupo de sicarios alterara el orden público del estado de Sinaloa. Desde entonces, Guzmán López se convirtió en un objetivo principal de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El hijo de Guzmán Loera fue aprehendido en un operativo que inició cerca de las 05:00 horas de este 5 de enero, contó con la participaron de autoridades estatales de Sinaloa y fuerzas federales. El arresto de "El Ratón" se dio en la localidad de Jesús María, ubicada en el municipio de Culiacán. Tras el arresto se reportaron hechos violentos en toda la entidad, así como saqueos a tiendas departamentales, secuestros de ambulancias y bloqueos de vehículos.

Derivado de las agresiones que ha provocado el arresto de Ovidio Guzmán, autoridades de Sinaloa informaron sobre la muerte de un elemento de la Guardia Nacional, quien perdió la vida durante el operativo de captura de "El Ratón". De igual manera, se dio a conocer, la tarde de este jueves, que ya se están "levantando los escombros" luego de intensas horas de bloqueos y enfrentamientos; de forma preliminar se presume que podría haber entre 27 heridos por arma de fuego.

Ovidio Guzmán fue detenido en 2019, pero quedó en libertad. Foto: especial.

En una entrevista con Reforma, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, sentenció que ya no hay presencia de personas armadas en las calles de Sinaloa. “Hasta este momento las cosas parecen haber llegado a su fin. Ya no tenemos gente armada en la ciudad, estamos retirando los carros con los que se bloquearon las venidas. Prácticamente ya estamos cerrando el día, estamos concluyendo con el evento. Ya estamos sin actividad delincuencial activa. Traemos operación de limpieza y acarreo de grúas. No creemos que tengamos un saldo mayor. Los que cayeron de la delincuencia no hay venido a los hospitales”, dijo.

Por su parte, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa volvió a llamar a la población para que eviten salir de sus domicilios, debido a que aún hay presencia de camionetas polarizadas que representan un peligro para la ciudadanía. "Por favor les pedimos que no salgan a las calles, vemos vehículos circulando en la ciudad, camionetas con polarizados muy oscuros y son civiles, tampoco circulen en unidades de redilas o doble rodado, NO salgan, se sigue con los patrullamientos".

SIGUE LEYENDO

Ovidio Guzmán recapturado últimas noticias: narcobloqueos y balaceras en Culiacán, Sinaloa EN VIVO

Un helicóptero Sikorsky y la Dillon Minigun: las claves del ataque aéreo con el que cayó Ovidio Guzmán

VIDEOS | Registran saqueos en tiendas de Sinaloa tras detención de Ovidio Guzmán