AMLO anuncia que la Sedena y la GN se mantendrán en Sinaloa: “Afortunadamente hay calma”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las fuerzas federales trabajan en coordinación con el gobierno de Sinaloa para proteger a la población luego de la detención de Ovidio Guzmán López. Anunció que se mantendrán en los estados los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de la Guardia Nacional en el estado.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que, de acuerdo al más reciente informe del gobernador Rubén Rocha, hay calma en la entidad, no hay bloqueos activos y se retiran de las carreteras y vialidades las unidades quemadas.

“Se va a mantener la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la policía estatal que está colaborando, y que se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa, esa es la decisión que se ha tomado”, dijo.

El presidente manifestó que “afortunadamente hay una calma en estos tiempos, en estas últimas horas”.

“Hablé con el gobernador y me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiado para bloquear calles, precisamente en toda la ciudad , lo que me dijo hoy en la mañana, ‘señor presidente, como le dije por teléfono no existen bloqueos activos sólo la interrupción de la circulación en algunos tramos carreteros donde aún no hemos alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores’”, agregó.